Koreli Kız Arkadaşına Türk Lezzetlerini Denetti: Koreli Kadın En Çok Kumpiri Beğendi

Kimi ülkelerin yemek kültürleri birbirlerine benzese de kimi ülkeler epey farklı damak tatlarına sahip. Özellikle de Uzak Doğu ülkeleriyle yemek konusunda biraz ayrılıyoruz. Bir Türk kadın da Koreli arkadaşına popüler yemeklerimizi denettiği anları paylaşmasıyla etkileşim aldı. Shia adlı kadın, menemenin, midyenin, sarmanın, kısırın, kuru fasulyenin, lahmacunun, böreğin ve kumpirin tadına bakmıştı. Denediği lezzetleri 10 üzerinden puanlamayı da es geçmedi.