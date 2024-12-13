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Koreli Kız Arkadaşına Türk Lezzetlerini Denetti: Koreli Kadın En Çok Kumpiri Beğendi

Koreli Kız Arkadaşına Türk Lezzetlerini Denetti: Koreli Kadın En Çok Kumpiri Beğendi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.12.2024 - 14:58

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Kimi ülkelerin yemek kültürleri birbirlerine benzese de kimi ülkeler epey farklı damak tatlarına sahip. Özellikle de Uzak Doğu ülkeleriyle yemek konusunda biraz ayrılıyoruz. Bir Türk kadın da Koreli arkadaşına popüler yemeklerimizi denettiği anları paylaşmasıyla etkileşim aldı. Shia adlı kadın, menemenin, midyenin, sarmanın, kısırın, kuru fasulyenin, lahmacunun, böreğin ve kumpirin tadına bakmıştı. Denediği lezzetleri 10 üzerinden puanlamayı da es geçmedi.

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Koreli kadın midye için “kaşık kaşık yiyebilirim” demiş, kumpire ise 10 üzerinden 11 puan vererek çok beğendiğini dile getirmişti.

Koreli kadın midye için “kaşık kaşık yiyebilirim” demiş, kumpire ise 10 üzerinden 11 puan vererek çok beğendiğini dile getirmişti.

Aslında denediği tüm lezzetlere yüksek puan vermişti, ancak kısır pek de onun damak tadına uymamış olacak ki 8 ile puanladı.

Aslında denediği tüm lezzetlere yüksek puan vermişti, ancak kısır pek de onun damak tadına uymamış olacak ki 8 ile puanladı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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