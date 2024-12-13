Ablasının Erkek Arkadaşına Aşık Olan Minik Kız İltifatlarıyla Hem Şoke Etti Hem Güldürdü

@bora7irem adlı TikTok hesaplarından içerikler üreten çift, son paylaşımlarıyla hem TikTok’ta hem de Instagram’da viral oldu. Genç kadının minik kız kardeşi, erkek arkadaşını görünce iltifatlarına engel olamamıştı. Çoğumuz küçüklüğümüzde böyle tatlı aşklar yaşamışızdır. Minik kız da ablasının erkek arkadaşının başına geçmiş, iltifatlar yağdırıyordu. Gelin detaylara geçelim.
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Tatlı kız, ablasının erkek arkadaşını “Dişin bile çok güzel, kulağın bile çok güzel” şeklinde övmüştü.
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Ardından söylediği cümle ise ablasıyla erkek arkadaşını adeta şoke etti. Onlarla birlikte bizler de şaşırdık, kahkahalarına ortak olduk.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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