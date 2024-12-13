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Babalarıyla “Dinliyoruz ama Yargılamıyoruz” Akımına Katılan Gençler Fırsat Bulmuşken İçini Döktü

Babalarıyla “Dinliyoruz ama Yargılamıyoruz” Akımına Katılan Gençler Fırsat Bulmuşken İçini Döktü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.12.2024 - 13:20

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Son günlerde TikTok’ta “dinliyoruz ama yargılamıyoruz” başlıklı videolarla denk gelmiş olabilirsiniz. Akımlar mecrası TikTok’un yeni modası birkaç hafta daha bu videolar olacak diyebiliriz. Eğer rastlamadıysanız şöyle anlatalım; video çeken kişiler birbirlerinde rahatsız oldukları özellikleri ya da sakladıklarını bu akım vesilesiyle söylüyor ancak karşı tarafa cevap hakkı doğmuyor. Böylelikle itiraflar silsilesiyle dolu videolar viral oluyor.

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@darragbo adlı Instagram kullanıcısı da kardeşiyle birlikte babalarına söylemek istediklerini dile getirdi.

@darragbo adlı Instagram kullanıcısı da kardeşiyle birlikte babalarına söylemek istediklerini dile getirdi.

Tatlı baba oğullarının söyledikleri karşısında akımda olması gerektiği gibi sessiz kalamadı ve cevabını verdi.

Tatlı baba oğullarının söyledikleri karşısında akımda olması gerektiği gibi sessiz kalamadı ve cevabını verdi.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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