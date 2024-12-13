Babalarıyla “Dinliyoruz ama Yargılamıyoruz” Akımına Katılan Gençler Fırsat Bulmuşken İçini Döktü

Son günlerde TikTok’ta “dinliyoruz ama yargılamıyoruz” başlıklı videolarla denk gelmiş olabilirsiniz. Akımlar mecrası TikTok’un yeni modası birkaç hafta daha bu videolar olacak diyebiliriz. Eğer rastlamadıysanız şöyle anlatalım; video çeken kişiler birbirlerinde rahatsız oldukları özellikleri ya da sakladıklarını bu akım vesilesiyle söylüyor ancak karşı tarafa cevap hakkı doğmuyor. Böylelikle itiraflar silsilesiyle dolu videolar viral oluyor.