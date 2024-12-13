Yemek Tarifi Verenlerin Kendilerine Has Ölçü Terimlerinin Beyinleri Yakmasına Güldüren Parodi Videosu!

@yasarcankocaaslan adlı Instagram hesabından içerikler paylaşan genç yetenek, sosyal medyada içerik üretmeye başladığı günden bu yana sevilerek takip ediliyor. Kocaaslan, öylesine yetenekli ki hem bulduğu içerik konularıyla hem de oyunculuğuyla beğenileri topluyor. Son paylaşımında da yemek tarifi verenleri tiye aldı. Sizlerin de o videoları izlerken ölçü için söylenen kelimeleri anlamadığı oluyordur. İşte konu tam da bunun üzerineydi. Gelin detaylara geçelim.