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Yemek Tarifi Verenlerin Kendilerine Has Ölçü Terimlerinin Beyinleri Yakmasına Güldüren Parodi Videosu!

Yemek Tarifi Verenlerin Kendilerine Has Ölçü Terimlerinin Beyinleri Yakmasına Güldüren Parodi Videosu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.12.2024 - 11:30

İçerik Devam Ediyor

@yasarcankocaaslan adlı Instagram hesabından içerikler paylaşan genç yetenek, sosyal medyada içerik üretmeye başladığı günden bu yana sevilerek takip ediliyor. Kocaaslan, öylesine yetenekli ki hem bulduğu içerik konularıyla hem de oyunculuğuyla beğenileri topluyor. Son paylaşımında da yemek tarifi verenleri tiye aldı. Sizlerin de o videoları izlerken ölçü için söylenen kelimeleri anlamadığı oluyordur. İşte konu tam da bunun üzerineydi. Gelin detaylara geçelim.

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Orta boy ve gram şeklinde ölçü verilmesi belki de en anlaşılırlarıydı. Kocaaslan videoyu bir tutam, bir kuple, bir pençik, bir paltan gibi örneklerle de zenginleştirmişti.

Orta boy ve gram şeklinde ölçü verilmesi belki de en anlaşılırlarıydı. Kocaaslan videoyu bir tutam, bir kuple, bir pençik, bir paltan gibi örneklerle de zenginleştirmişti.

Ee tabi biliyorsunuz ki bir de aldığı kadar un, kulak memesi kıvamı gibi anlatımlar da sıkça tercih ediliyor.

Ee tabi biliyorsunuz ki bir de aldığı kadar un, kulak memesi kıvamı gibi anlatımlar da sıkça tercih ediliyor.

Sizin favoriniz hangisi?

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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