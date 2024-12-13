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Babasına Doğum Günü Sürprizi Yapan Genç Gözleri Doldurdu: Babası Mumu Üflemeye Kıyamadı

Babasına Doğum Günü Sürprizi Yapan Genç Gözleri Doldurdu: Babası Mumu Üflemeye Kıyamadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.12.2024 - 10:45

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@osman4040_ adlı TikTok hesabından içerikler üreten genç adam, babasının doğum gününde pasta ile sürpriz yapmak istemişti. Babası eve gelip pastayı gördüğünde kendi doğum günü olduğuna ihitmal bile vermemişti. Oğlu onun için olduğunu söyleyinceyse tatlı adam verdiği tepkilerle hepimizin gözlerini doldurdu. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de o anlara bayılacağına eminiz.

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İki gündür babasının doğum günü için sürpriz hazırlığı yaptığını söyleyen genci duyan baba, “Sen ne zaman istersen kutla ne fark eder” diyerek sevincini belli etmişti.

İki gündür babasının doğum günü için sürpriz hazırlığı yaptığını söyleyen genci duyan baba, “Sen ne zaman istersen kutla ne fark eder” diyerek sevincini belli etmişti.

Pastanın pahalı olup olmadığını soran baba, “Senden değerli değil” yanıtını da almıştı. Ardından ise mumu üfleyecekti ancak üflemeye kıyamadı bile.

Pastanın pahalı olup olmadığını soran baba, “Senden değerli değil” yanıtını da almıştı. Ardından ise mumu üfleyecekti ancak üflemeye kıyamadı bile.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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