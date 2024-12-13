Saçlarının Kıvırcık Olmasını İsteyen Öğrencilerine Maşa Yapan Koca Yürekli Öğretmen

@keyfisedaaa adlı Instagram hesabından içerikler üreten güzel öğretmen Seda, öğrencilerine maşa yaptığı anları paylaşmasıyla kısa sürede etkileşimleri topladı. Düşünceli öğretmen öğrencisinin kıvırcık saç istemesinin üzerine okula maşa götürmüş ve onun isteğini yerine getirmişti. Kızların saçlarını öyle görünce yaşadığı sevinç gözlerinden okunuyordu. Gelin detaylara geçelim.
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Ceren adlı bir öğrencisi saçını kıvırcık yapmaya çalışırken tarağa dolamıştı.
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Onun çabasını gören öğretmen de maşa ile hayallerini gerçekleştirdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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