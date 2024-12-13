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Saçlarının Kıvırcık Olmasını İsteyen Öğrencilerine Maşa Yapan Koca Yürekli Öğretmen

Saçlarının Kıvırcık Olmasını İsteyen Öğrencilerine Maşa Yapan Koca Yürekli Öğretmen

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.12.2024 - 09:05

İçerik Devam Ediyor

@keyfisedaaa adlı Instagram hesabından içerikler üreten güzel öğretmen Seda, öğrencilerine maşa yaptığı anları paylaşmasıyla kısa sürede etkileşimleri topladı. Düşünceli öğretmen öğrencisinin kıvırcık saç istemesinin üzerine okula maşa götürmüş ve onun isteğini yerine getirmişti. Kızların saçlarını öyle görünce yaşadığı sevinç gözlerinden okunuyordu. Gelin detaylara geçelim.

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Ceren adlı bir öğrencisi saçını kıvırcık yapmaya çalışırken tarağa dolamıştı.

Ceren adlı bir öğrencisi saçını kıvırcık yapmaya çalışırken tarağa dolamıştı.

Onun çabasını gören öğretmen de maşa ile hayallerini gerçekleştirdi.

Onun çabasını gören öğretmen de maşa ile hayallerini gerçekleştirdi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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