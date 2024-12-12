Aile Evine Brunch’a Giden Kadın O Gününü Vlog Şeklinde Paylaşınca Sosyal Medyada Viral Oldu

@rojdailaldigurbuz adlı TikTok hesabından içerikler üreten Rojda adlı kadın, lüks hayatına dair paylaşımlarıyla popüler hale gelmişti. Şimdiyse aile evine brunch yapmaya gittiği anları paylaşmasıyla kısa sürede etkileşim aldı. İçerik üreticisi kadına gelen yorumlar sınıfsallığa dairdi. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?
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İçerik üreticisi kadın, sosyal medyada paylaşım yapmaya başladığı günden bu yana sevilerek takip ediliyor.
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İzleyiciler aile evine ev demesini haksızlık görerek buranın bir malikane olduğunu dile getirdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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