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Gulyabani'den ve Benzin Tabelasına: Dünyanın Dört Bir Yanından Cadılar Bayramı Görüntüleri

Gulyabani'den ve Benzin Tabelasına: Dünyanın Dört Bir Yanından Cadılar Bayramı Görüntüleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.11.2026 - 12:21

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Her yıl ekim ayının son günlerinde başta ABD olmak üzere pek çok ülkede, sokakların atmosferi tamamen değişiyor. Aylardır üzerinde düşünülen konseptler, özenle hazırlanan makyajlar ve sınırları zorlayan tasarımlar dünyanın her yerinde sokakları dolduruyor. Kimi sadece eğlence için basit bir karaktere bürünürken, kimi haftalarca emek verdiği kostümüyle sokakları adeta devasa bir film setine çeviriyor. Popüler kültürün, sinema dünyasının ve internet mizahının aynı potada eridiği bu dönem, sosyal medyanın da etkisiyle dev bir gösteriye dönüşüyor.

Bu yıl da Eyfel Kulesi'nin önünden Osaka sokaklarına, İstanbul'dan Almanya'ya kadar pek çok yerde birbirinden ilginç kostümler görüldü. New York sokaklarından Tokyo'nun meşhur caddelerine kadar uzanan kutlamalardaki yaratıcı kostüm detayları ve kalabalıkların coşkusu sosyal medyada beğeni topladı. Gelin Cadılar Bayramı'nın en dikkat çekici görüntülerine birlikte bakalım.

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Osaka sokaklarında Kim Jong-un kostümü giyen bir adam, kucağındaki füze figürüyle görenleri güldürdü.

Almanya'da Gulyabani figürü özellikle ülkemizde gündem oldu.

Cadılar Bayramı'na Yaprak Dökümü'nün Leyla karakteriyle katılan genç kadının kostümü ülkemizde en beğenilen kostüm oldu.

Bir çocuğun benzin istasyonu pompasına dönüştüğü kostümde fiyat tabelası, korku konseptine oldukça uygun bulundu.

Bir çocuğun benzin istasyonu pompasına dönüştüğü kostümde fiyat tabelası, korku konseptine oldukça uygun bulundu.

İstanbul sokaklarından kostümler;

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Fransa'da onlarca kişi, Eyfel Kulesi'nin önünde Michael Jackson'ın efsanevi Thriller dansını topluca canlandırdı.

New York'ta gece saatlerinde Cadılar Bayramı kostümleri giyen kalabalık bir grup da sokakta toplu halde dans etti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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