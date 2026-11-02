Gulyabani'den ve Benzin Tabelasına: Dünyanın Dört Bir Yanından Cadılar Bayramı Görüntüleri

Her yıl ekim ayının son günlerinde başta ABD olmak üzere pek çok ülkede, sokakların atmosferi tamamen değişiyor. Aylardır üzerinde düşünülen konseptler, özenle hazırlanan makyajlar ve sınırları zorlayan tasarımlar dünyanın her yerinde sokakları dolduruyor. Kimi sadece eğlence için basit bir karaktere bürünürken, kimi haftalarca emek verdiği kostümüyle sokakları adeta devasa bir film setine çeviriyor. Popüler kültürün, sinema dünyasının ve internet mizahının aynı potada eridiği bu dönem, sosyal medyanın da etkisiyle dev bir gösteriye dönüşüyor.

Bu yıl da Eyfel Kulesi'nin önünden Osaka sokaklarına, İstanbul'dan Almanya'ya kadar pek çok yerde birbirinden ilginç kostümler görüldü. New York sokaklarından Tokyo'nun meşhur caddelerine kadar uzanan kutlamalardaki yaratıcı kostüm detayları ve kalabalıkların coşkusu sosyal medyada beğeni topladı. Gelin Cadılar Bayramı'nın en dikkat çekici görüntülerine birlikte bakalım.