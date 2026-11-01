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Her Yıl Başka Biri Oluyor: Heidi Klum'un Cadılar Bayramı İçin Giydiği Akılalmaz Kostümler

Her Yıl Başka Biri Oluyor: Heidi Klum'un Cadılar Bayramı İçin Giydiği Akılalmaz Kostümler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.11.2026 - 13:22
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Cadılar Bayramı denince akla gelen ilk isim yıllardır değişmiyor: Heidi Klum. Ünlü model, 2000'den bu yana New York'ta düzenlediği partiye her yıl kendisini tanınmaz hale getiren bir kostümle geliyor. Saatler süren makyajlar, protezler ve kalabalık ekiplerle hazırlanan bu dönüşümler, her 31 Ekim gecesi sosyal medyanın en çok konuşulan anları arasına giriyor. Bu yıl kendi sol elinin dev bir kopyasına dönüşen Klum'un yıllar içindeki en akılda kalan kostümlerini sizin için derledik.

Kaynak: W Magazine

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2026'da kendi sol elinin devasa bir kopyasına dönüştü

Partinin 25. yılında Klum, mekana üzerinde kırmızı tehlike işaretleri olan bir kamyonla geldi ve koruyucu kıyafetli oyuncuların yardımıyla yere indirildi. Kostüm; yeşil taşlı yüzüğü, kırmızı ojesi ve eşi Tom Kaulitz'in adını taşıyan dövmesiyle birlikte ünlü modelin kendi elinin birebir kopyasıydı.

İki bacağı parmaklara, gövdesi avuç içine yerleştirilen kostümü giymek yaklaşık altı saat sürdü. Tasarımın arkasında, yıllardır Klum'la çalışan özel efekt makyaj sanatçısı Mike Marino vardı.

2025'te saçları yılanlardan oluşan bir Medusa oldu

2025'te saçları yılanlardan oluşan bir Medusa oldu

Geçen yıl kırmızı halıya yeşil pullu bir Medusa olarak çıkan Klum'un saçlarının yerini kıvrılan yılanlar, bacaklarının yerini ise çıngıraklı bir yılan kuyruğu almıştı.

Eşi Tom Kaulitz de mitolojideki hikayeye uygun biçimde, Medusa'nın gözlerine baktığı için taşa dönen bir savaşçı olarak yanındaydı. Kostümün aylar süren bir hazırlıkla, 15 kişilik bir ekip tarafından elle boyandığı ortaya çıkmıştı.

2024'te sevimli uzaylı E.T. olarak çıktı karşımıza

2024'te sevimli uzaylı E.T. olarak çıktı karşımıza

Klum, bir yıl boyunca planladığı ve 30 özel efekt sanatçısının üzerinde çalıştığı kostümle Steven Spielberg'ün unutulmaz uzaylısına dönüştü.

Ünlü modelin E.T.'si, filmde küçük Gertie'nin peruk ve şapkayla süslediği halinden esinlenmişti. Tom Kaulitz de ikinci bir E.T. olarak eşine eşlik etti.

2023'te etrafında dans eden bir ekiple dev bir tavus kuşuna dönüştü

2023'te etrafında dans eden bir ekiple dev bir tavus kuşuna dönüştü

Klum, Cirque du Soleil ile birlikte hazırladığı kostümde mavi bir tavus kuşuna dönüştü. Kuyruğun tüylerini ise vücutları boyanmış dansçılar oluşturuyordu.

Ekip, ünlü modelin etrafında açılıp kapanarak kırmızı halıda tüylerini kabartan bir tavus kuşu görüntüsü yarattı. Klum'un o yılki sloganı ise 'Ya hep ya hiç' oldu.

2022'de kırmızı halıda sürünen bir solucan oldu

2022'de kırmızı halıda sürünen bir solucan oldu

İki yıllık aranın ardından yeniden kapılarını açan partiye Klum, kırmızı halıda sürünerek giriş yaptı. Saatler süren makyajla hazırlanan solucan kostümünde neredeyse yalnızca gözleri görünüyordu.

Tom Kaulitz ise solucanı oltasına takmaya hazırlanan bir balıkçı kılığındaydı ve çiftin bu uyumu gecenin en çok konuşulan anı oldu.

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Pandemi yıllarında partinin yerini kısa korku filmleri aldı

Salgın nedeniyle 2020 ve 2021'de partisini iptal eden Klum, yine de geleneği bozmadı. 2020'de mumya temalı bir kısa film çekti, 2021'de ise zombi filmlerine selam duran bir videoyla kostümlü haliyle takipçilerinin karşısına çıktı.

2019'da bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duran bir uzaylıydı

2019'da bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duran bir uzaylıydı

Salgın öncesindeki son partide Klum, ürkütücü bir uzaylıya dönüşmek için yine saatlerini makyaj koltuğunda geçirdi. Eşi Kaulitz ise bu uzaylıyla karşılaşmış bir astronot kılığındaydı.

2018'de eşiyle birlikte Shrek ve Fiona'ya dönüştü

2018'de eşiyle birlikte Shrek ve Fiona'ya dönüştü

Haftalar süren hazırlığın ardından çift, ünlü animasyonun sevilen ikilisine dönüştü. Protezlerle değişen yüz hatları o kadar başarılıydı ki iki ismi tanımak neredeyse imkansızdı.

2017'de Michael Jackson'ın Thriller klibindeki kurt adamı canlandırdı

2017'de Michael Jackson'ın Thriller klibindeki kurt adamı canlandırdı

Klum efsanevi klipteki kurt adama dönüşmekle kalmadı, yanına aldığı zombi kılıklı dansçılarla kırmızı halıda Thriller dansını da sergiledi.

Bir yıl önce, 2016'da ise kendisi gibi giyinmiş beş benzeriyle partiye gelip 'klonlarıyla' herkesin kafasını karıştırmıştı.

2015'te Jessica Rabbit kostümüyle çizgi filmden fırlamış gibiydi

2015'te Jessica Rabbit kostümüyle çizgi filmden fırlamış gibiydi

Kırmızı payetli elbisesi, mor eldivenleri ve dalgalı kızıl saçlarıyla Klum, 'Masum Sanık Roger Rabbit'in ünlü karakterine adeta can verdi. Yüz ve vücut hatlarını karaktere benzetmek için protezlerden ve saatler süren makyajdan yararlandı.

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2014'te dev kanatlarıyla rengarenk bir kelebek oldu

2014'te dev kanatlarıyla rengarenk bir kelebek oldu

Klum'un kelebek kostümü, dev kanatlarıyla kırmızı halıyı neredeyse tek başına kaplıyordu. Yüzündeki boyalar ve böcek gözlerini andıran ayrıntılar, kostümü sıradan bir kanatlı kıyafetin çok ötesine taşıdı.

2013'te kırışık yüzüyle yaşlı bir kadına dönüştü

2013'te kırışık yüzüyle yaşlı bir kadına dönüştü

Bu kez ürkütücü bir yaratık yerine yaşlılığı seçti. Protezlerle kırışan yüzü, beyaz saçları ve sarkan teniyle Klum, onlarca yıl yaşlanmış haliyle kırmızı halıya çıktı. Bir yıl önce, 2012'de ise Kleopatra kostümüyle görkemli bir giriş yapmıştı.

2011'de kasları ve damarları görünen derisiz bir insan bedeniyle geldi

2011'de kasları ve damarları görünen derisiz bir insan bedeniyle geldi

Kaslarının ve damarlarının tek tek göründüğü bu kostüm, Klum'un en cesur seçimlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Aynı yıl partiye ikinci bir kostümle, Maymunlar Cehennemi'nden fırlamış bir şempanze olarak da katıldı.

Geleneğin ilk yıllarında da sürpriz eksik olmadı: 2001'de at sırtında Lady Godiva, 2008'de Hindu tanrıçası Kali, 2009'da bir karga, 2010'da ise mor bir robot olarak partiye geldi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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