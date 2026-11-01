Her Yıl Başka Biri Oluyor: Heidi Klum'un Cadılar Bayramı İçin Giydiği Akılalmaz Kostümler

Cadılar Bayramı denince akla gelen ilk isim yıllardır değişmiyor: Heidi Klum. Ünlü model, 2000'den bu yana New York'ta düzenlediği partiye her yıl kendisini tanınmaz hale getiren bir kostümle geliyor. Saatler süren makyajlar, protezler ve kalabalık ekiplerle hazırlanan bu dönüşümler, her 31 Ekim gecesi sosyal medyanın en çok konuşulan anları arasına giriyor. Bu yıl kendi sol elinin dev bir kopyasına dönüşen Klum'un yıllar içindeki en akılda kalan kostümlerini sizin için derledik.

Kaynak: W Magazine