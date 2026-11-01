Her Yıl Başka Biri Oluyor: Heidi Klum'un Cadılar Bayramı İçin Giydiği Akılalmaz Kostümler
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Cadılar Bayramı denince akla gelen ilk isim yıllardır değişmiyor: Heidi Klum. Ünlü model, 2000'den bu yana New York'ta düzenlediği partiye her yıl kendisini tanınmaz hale getiren bir kostümle geliyor. Saatler süren makyajlar, protezler ve kalabalık ekiplerle hazırlanan bu dönüşümler, her 31 Ekim gecesi sosyal medyanın en çok konuşulan anları arasına giriyor. Bu yıl kendi sol elinin dev bir kopyasına dönüşen Klum'un yıllar içindeki en akılda kalan kostümlerini sizin için derledik.
Kaynak: W Magazine
2026'da kendi sol elinin devasa bir kopyasına dönüştü
2025'te saçları yılanlardan oluşan bir Medusa oldu
2024'te sevimli uzaylı E.T. olarak çıktı karşımıza
2023'te etrafında dans eden bir ekiple dev bir tavus kuşuna dönüştü
2022'de kırmızı halıda sürünen bir solucan oldu
2019'da bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duran bir uzaylıydı
2018'de eşiyle birlikte Shrek ve Fiona'ya dönüştü
2017'de Michael Jackson'ın Thriller klibindeki kurt adamı canlandırdı
2015'te Jessica Rabbit kostümüyle çizgi filmden fırlamış gibiydi
2014'te dev kanatlarıyla rengarenk bir kelebek oldu
2013'te kırışık yüzüyle yaşlı bir kadına dönüştü
2011'de kasları ve damarları görünen derisiz bir insan bedeniyle geldi
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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