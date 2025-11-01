onedio
Tüm Gözler Üstündeydi: Heidi Klum Halloween Partisinde Medusa Kostümüyle Geceye Damga Vurdu

Tüm Gözler Üstündeydi: Heidi Klum Halloween Partisinde Medusa Kostümüyle Geceye Damga Vurdu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.11.2025 - 14:40

Heidi Klum düzenlediği Halloween partisinde ev sahibi olarak geceye damga vuran isim oldu. Her yıl gerçekleştirdiği partide bu yıl Medusa kostümü giymişti. New York’ta düzenlenen etkinliğe birçok ünlü isim katıldı. Gelin dillere düşen o kostümüne birlikte bakalım!

İşte o anlar 👇

Heidi Klum bu yıl da adından söz ettirmeyi başardı.

Heidi Klum bu yıl da adından söz ettirmeyi başardı.

Medusa kostümü giydiği anlar globalde yankı uyandırdı. 31 Ekim’de gerçekleşen geleneksel partiye çok sayıda Hollywood yıldızı da konuktu. Klum’un yanında ise eşi Tom Kaulitz taşa dönüştüğü bir savaşçı kostümüyle yer aldı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
