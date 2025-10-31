Cadılar Bayramı'nda Chucky Kılığına Giren Danla Bilic Yine Kostüm ve Makyajıyla Farkını Ortaya Koydu!

Geçen yıl Cadılar Bayramı’nda Danla Bilic, evini tamamen konseptli bir partiye dönüştürmüş ve yakın dostlarıyla küçük ama eğlenceli bir kutlama gerçekleştirmişti. Parti dekorasyonundan akşam yemeği detaylarına kadar her şey korku temalı olarak özenle seçilmiş, konuklarından biri ise şimdi arasının bozuk olduğu Ala Tokel olmuştu. Korku filminden fırlamış kostümü ve gerçekçi makyajıyla çok beğenilen Danla Bilic bu sefer de farkını ortaya koydu!