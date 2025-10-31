onedio
Cadılar Bayramı'nda Chucky Kılığına Giren Danla Bilic Yine Kostüm ve Makyajıyla Farkını Ortaya Koydu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.10.2025 - 23:25

Cadılar Bayramı, her yıl korku, eğlence ve yaratıcı kostümlerle ülkemizde de kutlanıyor. Bu sene de sosyal medyanın konuşulan isimlerinden Danla Bilic, takipçilerini şaşırtmayı başardı. Geçen seneki kostümünden sonra bu sefer klasik korku karakteri Chucky olarak karşımıza çıktı.

31 Ekim Cadılar Bayramı ruhunu iliklerine kadar hisseden, her sene de kostüm ve makyajlarıyla büyük beğeni toplayan Danla Bilic'in geçen sene yaptığı paylaşımlar da çok konuşulmuştu.

Geçen yıl Cadılar Bayramı’nda Danla Bilic, evini tamamen konseptli bir partiye dönüştürmüş ve yakın dostlarıyla küçük ama eğlenceli bir kutlama gerçekleştirmişti. Parti dekorasyonundan akşam yemeği detaylarına kadar her şey korku temalı olarak özenle seçilmiş, konuklarından biri ise şimdi arasının bozuk olduğu Ala Tokel olmuştu. Korku filminden fırlamış kostümü ve gerçekçi makyajıyla çok beğenilen Danla Bilic bu sefer de farkını ortaya koydu!

Bu sene Cadılar Bayramı’nda Danla Bilic, klasik korku karakteri Chucky kostümüyle karşımıza çıktı.

Geçen sene Cadılar Bayramı’nda IT kostümüyle karşımıza çıkan Danla Bilic, bu sene klasik korku karakteri Chucky oldu. Geçen seneki kırmızı balonlu görünümü gibi bu sene de saç, makyaj ve kostümüyle dikkat çeken Danla Bilic Cadılar Bayramı'na tam takır hazırlandı!

