Cadılar Bayramı'nda Chucky Kılığına Giren Danla Bilic Yine Kostüm ve Makyajıyla Farkını Ortaya Koydu!
Cadılar Bayramı, her yıl korku, eğlence ve yaratıcı kostümlerle ülkemizde de kutlanıyor. Bu sene de sosyal medyanın konuşulan isimlerinden Danla Bilic, takipçilerini şaşırtmayı başardı. Geçen seneki kostümünden sonra bu sefer klasik korku karakteri Chucky olarak karşımıza çıktı.
31 Ekim Cadılar Bayramı ruhunu iliklerine kadar hisseden, her sene de kostüm ve makyajlarıyla büyük beğeni toplayan Danla Bilic'in geçen sene yaptığı paylaşımlar da çok konuşulmuştu.
Bu sene Cadılar Bayramı’nda Danla Bilic, klasik korku karakteri Chucky kostümüyle karşımıza çıktı.
