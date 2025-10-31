onedio
Filtresiz Halini Görenlerin Yaptığı "Suratı Bozulmuş" Yorumlarına Sinirlenen Mika Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.10.2025 - 18:04

Mika Raun, son dönemde sosyal medya ve magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Cinsiyet geçiş sürecini tamamlayan Mika, estetik operasyonları ve yüzündeki çene vidalarıyla ilgili açıklamalarıyla dikkat çekmesinin ardından sosyal medyada “Photoshop’suz ve makyajsız” hallerinin paylaşılmasıyla kullanıcılar arasında geniş yankı uyandırmıştı.

Gelin o anlara birlikte bakalım:

Mika Raun gündem olan o anlar hakkında TikTok hesabından açıklamda bulundu!

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
