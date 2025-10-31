Filtresiz Halini Görenlerin Yaptığı "Suratı Bozulmuş" Yorumlarına Sinirlenen Mika Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
Mika Raun, son dönemde sosyal medya ve magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Cinsiyet geçiş sürecini tamamlayan Mika, estetik operasyonları ve yüzündeki çene vidalarıyla ilgili açıklamalarıyla dikkat çekmesinin ardından sosyal medyada “Photoshop’suz ve makyajsız” hallerinin paylaşılmasıyla kullanıcılar arasında geniş yankı uyandırmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelin o anlara birlikte bakalım:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mika Raun gündem olan o anlar hakkında TikTok hesabından açıklamda bulundu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın