Estetikle Vücut Hatlarını Belirginleştiren Songül Karlı'nın Yeni Poposu Işın Karaca'nın Diline Düştü!
Türk televizyonunun en tanınan isimlerinden Songül Karlı, yıllardır hem ekranlarda hem de sosyal medyada adından söz ettiriyor. 2000’li yıllardan bu yana birçok televizyon programında sunuculuk ve jüri üyeliği yapan Karlı, son dönemde magazin gündeminde özellikle kalça estetiği iddialarıyla konuşuluyor.
Karlı'nın gündem olan yeni vücudu Işın Karaca'nın da diline düştü.
Songül Karlı, yıllardır devam eden televizyon kariyerini yanı sıra, sosyal medya ve magazin gündeminde de estetikleriyle sıkça konuşulan bir figür haline geldi.
