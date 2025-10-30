onedio
Estetikle Vücut Hatlarını Belirginleştiren Songül Karlı'nın Yeni Poposu Işın Karaca'nın Diline Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.10.2025 - 00:24

Türk televizyonunun en tanınan isimlerinden Songül Karlı, yıllardır hem ekranlarda hem de sosyal medyada adından söz ettiriyor. 2000’li yıllardan bu yana birçok televizyon programında sunuculuk ve jüri üyeliği yapan Karlı, son dönemde magazin gündeminde özellikle kalça estetiği iddialarıyla konuşuluyor.

Karlı'nın gündem olan yeni vücudu Işın Karaca'nın da diline düştü.

İşte o anlar:

Songül Karlı kullanıcıların diline düşmüştü:

Songül Karlı, yıllardır devam eden televizyon kariyerini yanı sıra, sosyal medya ve magazin gündeminde de estetikleriyle sıkça konuşulan bir figür haline geldi.

Songül Karlı, televizyon kariyerine 2007’de Kanal 7’de “Songül Karlı ile Cumartesi” programıyla adım atmıştı. Son yıllarda ise TV8’de “Songül Karlı ile Evlilik Yolunda” Kanal D’de “Gelinim Mutfakta', Now TV’de “Bu Tabak Kimin?” ve günümüzde Star TV’de “Sana Değer” gibi projelerle izleyici karşısına çıkan Songül Karlı'nın yeni sezondaki vücudu ise sosyal medyada büyük ses getirdi.

Işın Karaca ise o görüntülere kayıtsız kalamadı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
