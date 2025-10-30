Mevcut Sevgilisi ve Eski Aşkı Akraba Çıktı: Reynmen'in İtirafı Serenay Sarıkaya'ya Büyük Gol Oldu!

Magazin dünyası yine şaşkınlık içinde! Ünlü sosyal medya fenomeni Reynmen, katıldığı Efe Show’da yaptığı açıklamayla herkesi şoke etti. Reynmen’in itirafına göre, Serenay Sarıkaya’nın şimdiki sevgilisi Mert Demir ile aralarında uzaktan bir akrabalık bağı bulunduğu ortaya çıktı.

Serenay Sarıkaya'nın Reymen'in bir başka akrabası olan Cem Yılmaz'la geçmişte yaşadığı ilişki ise yeniden gündeme geldi.