Mevcut Sevgilisi ve Eski Aşkı Akraba Çıktı: Reynmen'in İtirafı Serenay Sarıkaya'ya Büyük Gol Oldu!
Magazin dünyası yine şaşkınlık içinde! Ünlü sosyal medya fenomeni Reynmen, katıldığı Efe Show’da yaptığı açıklamayla herkesi şoke etti. Reynmen’in itirafına göre, Serenay Sarıkaya’nın şimdiki sevgilisi Mert Demir ile aralarında uzaktan bir akrabalık bağı bulunduğu ortaya çıktı.
Serenay Sarıkaya'nın Reymen'in bir başka akrabası olan Cem Yılmaz'la geçmişte yaşadığı ilişki ise yeniden gündeme geldi.
Cem Yılmaz ile Reynmen arasında anne tarafından bir bağ olduğu ortaya çıkmış, Reynmen yıllar önce “annemin kuzeni” diyerek bu akrabalığı doğrulamıştı.
Serenay Sarıkaya, bir dönemki sevgilisi Cem Yılmaz ile şimdiki sevgilisi Mert Demir arasında, Reynmen üzerinden iki ayrı koldan kesişen akrabalık ağıyla gündemin merkezine yerleşti.
