onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yıllar Önce Kendi Kabuğuna Çekilen Merve Boluğur'u Dizilerde Görmememizin Nedeni Ortaya Çıktı!

Yıllar Önce Kendi Kabuğuna Çekilen Merve Boluğur'u Dizilerde Görmememizin Nedeni Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.10.2025 - 18:40

Yer aldığı popüler diziler ve canlandırdığı ikonik karakterlere rağmen Merve Boluğur, yıllar önce televizyon ve dizilerden uzaklaşarak kendi hayatına odaklanma kararı almıştı. Peki, ünlü oyuncunun ekranlardan uzaklaşmasının asıl nedeni ne? Gazeteci Mehmet Üstüdağ, Gel Konuşalım programında Boluğur hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adını milyonlara tanıtan ilk çıkışını Acemi Cadı ile yapan Merve Boluğur, yer aldığı dizilerle büyük kitlelere ulaşmış, güzelliğiyle kendine hayran bırakmıştı.

Adını milyonlara tanıtan ilk çıkışını Acemi Cadı ile yapan Merve Boluğur, yer aldığı dizilerle büyük kitlelere ulaşmış, güzelliğiyle kendine hayran bırakmıştı.

Küçük Sırlar'da canlandırdığı Ayşegül karakteriyle oyunculuğunun çeşitliliğini izleyiciye gösteren Merve Boluğur kendini ekranlarda kanıtlamaya devam ediyordu.

Kuzey Güney”de Zeynep, “Muhteşem Yüzyıl”da Nurbanu Sultan gibi çeşitli rollerde izlediğimiz Boluğur magazinin de aranan yüzlerinden biri olmuştu.

Ancak kendisinin son dizisi 2017'de yayınalanan “İçimdeki Fırtına” olmuş, sadece bir sezon süren bu projeden sonra Boluğur yeni bir dizide yer almamaya karar vermişti.

2021 senesinde “Teklifler aldım ama 18’den 30’a kadar çok aktif çalıştım; bir dönem yorgunluk ve peş peşe işlerin getirdiği sıkılma… ünlülük kısmında kendini biraz geri çekmek istiyorsun” şeklinde ekranlarda olmama gerekçesini dile getiren Boluğur geçtiğimiz aylarda bir reklam filmiyle ekranlara dönmüştü.

Detaylardan bahsetmiştik:

2024’ten itibaren sosyal medyaya ağırlık verdiğini “televizyona dönmek yerine influencer olmayı tercih ediyorum” şeklinde dile getiren Boluğur'un dizilerde yer almama nedeni ortaya çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın