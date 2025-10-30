Yıllar Önce Kendi Kabuğuna Çekilen Merve Boluğur'u Dizilerde Görmememizin Nedeni Ortaya Çıktı!

Küçük Sırlar'da canlandırdığı Ayşegül karakteriyle oyunculuğunun çeşitliliğini izleyiciye gösteren Merve Boluğur kendini ekranlarda kanıtlamaya devam ediyordu.

“Kuzey Güney”de Zeynep, “Muhteşem Yüzyıl”da Nurbanu Sultan gibi çeşitli rollerde izlediğimiz Boluğur magazinin de aranan yüzlerinden biri olmuştu.

Ancak kendisinin son dizisi 2017'de yayınalanan “İçimdeki Fırtına” olmuş, sadece bir sezon süren bu projeden sonra Boluğur yeni bir dizide yer almamaya karar vermişti.

2021 senesinde “Teklifler aldım ama 18’den 30’a kadar çok aktif çalıştım; bir dönem yorgunluk ve peş peşe işlerin getirdiği sıkılma… ünlülük kısmında kendini biraz geri çekmek istiyorsun” şeklinde ekranlarda olmama gerekçesini dile getiren Boluğur geçtiğimiz aylarda bir reklam filmiyle ekranlara dönmüştü.