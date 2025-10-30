Yıllar Önce Kendi Kabuğuna Çekilen Merve Boluğur'u Dizilerde Görmememizin Nedeni Ortaya Çıktı!
Yer aldığı popüler diziler ve canlandırdığı ikonik karakterlere rağmen Merve Boluğur, yıllar önce televizyon ve dizilerden uzaklaşarak kendi hayatına odaklanma kararı almıştı. Peki, ünlü oyuncunun ekranlardan uzaklaşmasının asıl nedeni ne? Gazeteci Mehmet Üstüdağ, Gel Konuşalım programında Boluğur hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Adını milyonlara tanıtan ilk çıkışını Acemi Cadı ile yapan Merve Boluğur, yer aldığı dizilerle büyük kitlelere ulaşmış, güzelliğiyle kendine hayran bırakmıştı.
2024’ten itibaren sosyal medyaya ağırlık verdiğini “televizyona dönmek yerine influencer olmayı tercih ediyorum” şeklinde dile getiren Boluğur'un dizilerde yer almama nedeni ortaya çıktı.
