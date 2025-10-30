onedio
Dünyada Cenneti Yaşıyor: Aslıhan Malbora'ya Çağatay Ulusoy'la Gelen Albeni "Sevilen Kadın Güzelliği" Dedirtti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.10.2025 - 17:17

Uykucu filminin başrollerinde buluşan Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu beyazperdeye güzel bir giriş yaptı bildiğiniz gibi. Galada uyumları ile göze çarpan ikiliye övgü yağarken, Ulusoy'u yalnız bırakmayan Malbora'nın güzelliği de gündeme oturdu. 

Ulusoy'la birlikteliklerini şimdilerde göz önünde yaşamaya başlayan Aslıhan Malbora'ya iltifat yağdı!

Netflix dizisi Kübra’da birlikte çalışan Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'nın iddialara göre sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede “aşk”a dönüşmüştü.

Tatil dönüşü objektiflere yakalanan çiftin, Çağatay Ulusoy’un kameraları görünce yön değiştirmesi sosyal medyada olay olmuştu. Aylarca sessiz kalan çift, geçtiğimiz haftalarda ise sosyal medya barajını da aştı!

Aslıhan Malbora, Çağatay Ulusoy’un doğum gününde yaptığı paylaşımla adeta “Artık gizlemiyoruz” demişti.

Çağatay Ulusoy'un Aslıhan Malbora'nın yeni oyununun ilk gösterimine katılması ise kendisini tanıyanları şaşkınlığa uğratmıştı.

Detaylardan bahsetmiştik:

Sinemaseverlerin heyecanla beklediği “Uykucu” filminin galası, İstanbul’da görkemli bir davetle gerçekleşti.

Gecenin en çok konuşulan ismi ise başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy’un sevgilisi Aslıhan Malbora oldu. Davetlerde sık sık birlikte boy gösteren ikilinin samimiyeti kadar Malbora'nın güzelliğine de övgü yağdı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
