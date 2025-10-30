Dünyada Cenneti Yaşıyor: Aslıhan Malbora'ya Çağatay Ulusoy'la Gelen Albeni "Sevilen Kadın Güzelliği" Dedirtti!
Uykucu filminin başrollerinde buluşan Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu beyazperdeye güzel bir giriş yaptı bildiğiniz gibi. Galada uyumları ile göze çarpan ikiliye övgü yağarken, Ulusoy'u yalnız bırakmayan Malbora'nın güzelliği de gündeme oturdu.
Ulusoy'la birlikteliklerini şimdilerde göz önünde yaşamaya başlayan Aslıhan Malbora'ya iltifat yağdı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Netflix dizisi Kübra’da birlikte çalışan Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'nın iddialara göre sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede “aşk”a dönüşmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sinemaseverlerin heyecanla beklediği “Uykucu” filminin galası, İstanbul’da görkemli bir davetle gerçekleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın