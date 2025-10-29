onedio
Ruhi Çenet Yine Zirveyi Kaptırdı: Enes Batur'dan Gözünü Kırpmadan Sildiği YouTube Kanalıyla İlgili Yeni Hamle!

Ecem Dalgıçoğlu
29.10.2025 - 15:52

Türkiye’nin en popüler YouTuber’larından Enes Batur, kısa süre önce kanalını kapatma kararı almış ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Ancak Batur, beklenmedik bir geri dönüş gerçekleştirerek 16 milyon aboneye sahip YouTube kanalını yeniden açtı.

Sosyal medyanın en bilinen YouTuber’larından biri olan Enes Batur, milyonlarca aboneye sahip olan kanalını beklenmedik bir şekilde kapatma kararı almıştı.

Bir süredir milyonluk takipçisi bulunan sosyal medya hesaplarında ve YouTube kanalında önemli değişiklikler yapan Enes Batur tepki toplamıştı. Hem kanal adının geçici olarak “Enes Batur Karım da Karım” şeklinde değiştiren hem de 16 milyon abonesi olan kanalını tek hamlede silen Enes Batur ilginç hamleleriyle gündeme geliyordu.

Kısa süre önce Enes Batur'un 16 milyon aboneye sahip kanalını geri açtığı iddia edildi.

Türkiye’nin en popüler YouTuber’larından Enes Batur, kanal adını değiştirme ve kısa süreliğine kapatma sürecinin ardından 16 milyon aboneye sahip YouTube kanalını geri açtı. Bu geri dönüşle Enes Batur, tekrar Türkiye’nin en fazla aboneye sahip YouTuber’ı oldu.

Bu durum, bir süredir zirvede olan Ruhi Çenet’in tekrardan ikinci sıraya düşmesine neden oldu.

