Ruhi Çenet Yine Zirveyi Kaptırdı: Enes Batur'dan Gözünü Kırpmadan Sildiği YouTube Kanalıyla İlgili Yeni Hamle!

Türkiye’nin en popüler YouTuber’larından Enes Batur, kanal adını değiştirme ve kısa süreliğine kapatma sürecinin ardından 16 milyon aboneye sahip YouTube kanalını geri açtı. Bu geri dönüşle Enes Batur, tekrar Türkiye’nin en fazla aboneye sahip YouTuber’ı oldu.

Bu durum, bir süredir zirvede olan Ruhi Çenet’in tekrardan ikinci sıraya düşmesine neden oldu.