Ruhi Çenet Yine Zirveyi Kaptırdı: Enes Batur'dan Gözünü Kırpmadan Sildiği YouTube Kanalıyla İlgili Yeni Hamle!
Türkiye’nin en popüler YouTuber’larından Enes Batur, kısa süre önce kanalını kapatma kararı almış ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Ancak Batur, beklenmedik bir geri dönüş gerçekleştirerek 16 milyon aboneye sahip YouTube kanalını yeniden açtı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyanın en bilinen YouTuber’larından biri olan Enes Batur, milyonlarca aboneye sahip olan kanalını beklenmedik bir şekilde kapatma kararı almıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kısa süre önce Enes Batur'un 16 milyon aboneye sahip kanalını geri açtığı iddia edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın