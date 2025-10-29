Boşanmanın Ardından Sessizliğini Gönlümün Efendisi'yle Bozan Ebru Gündeş'in Performansı X'i Salladı
Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, özel hayatıyla yine magazin gündeminin merkezinde. İş insanı Murat Özdemir ile Dubai’de yaptığı sürpriz nikahın şokları magazin dünyasında daha yeni yeni atlatılırken ayrılık haberi de duyanları dumur etmişti.
Bir otel koridorunda Gönlümün Efendisi'ni söyleyen Ebru Gündeş'in efsane sesi de ayrılık sonrası gelen bu paylaşım da olay oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ebru Gündeş, Şubat 2024’te evlendiği Murat Özdemir'den Eylül 2025’te tek celsede boşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın