Boşanmanın Ardından Sessizliğini Gönlümün Efendisi'yle Bozan Ebru Gündeş'in Performansı X'i Salladı

Boşanmanın Ardından Sessizliğini Gönlümün Efendisi'yle Bozan Ebru Gündeş'in Performansı X'i Salladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.10.2025 - 14:40

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, özel hayatıyla yine magazin gündeminin merkezinde. İş insanı Murat Özdemir ile Dubai’de yaptığı sürpriz nikahın şokları magazin dünyasında daha yeni yeni atlatılırken ayrılık haberi de duyanları dumur etmişti.

Bir otel koridorunda Gönlümün Efendisi'ni söyleyen Ebru Gündeş'in efsane sesi de ayrılık sonrası gelen bu paylaşım da olay oldu.

İşte o anlar:

Ebru Gündeş, Şubat 2024’te evlendiği Murat Özdemir'den Eylül 2025’te tek celsede boşandı.

Boşanmanın ardından magazin gündeminde, Murat Özdemir ile Elif Buse Doğan arasında bir ilişki olduğu iddiaları yer almış, Elif Buse Doğan ise, “Yaklaşık 10 gün önce tanıştık, çıkan haberler gerçek değil” diyerek söz konusu aşk iddialarını yalanlamıştı.

Daha önceki evlilikleri de sansasyon yaratan olaylarla biten Gündeş'in Gönlümün Efendisi performansı X'i salladı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
