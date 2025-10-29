Ufuk Beydemir'in Konserinde Eski Eşi İpek Filiz Yazıcı'nın Sarı Saçlarına Olay Gönderme!
Geçtiğimiz haftalarda boşandıkları ortaya çıkan İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir cephesinde sosyal medyayı sallayan yeni bir gelişme yaşandı. Sessizliğini uzun süre koruyan Beydemir, Tekirdağ konserinde hayranlarının paylaşımlarını repostlayarak hislerini dile getirmişti.
Başka bir konserinde Beydemir'in hayranın, Yazıcı’nın sarı saçlarına yaptığı gönderme dikkat çekti.
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir, 2022’de başlayan evliliklerini geçtiğimiz haftalarda noktaladı ve boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.
Ufuk Beydemir ise sessizliğini bozmasa da Tekirdağ’daki konserinden paylaştığı bir hikaye ile eski eşini özlediğini ima etmiş ve sosyal medyada gündem yaratmıştı.
Yine konserdeki ifadeleriyle dikkat çeken Ufuk Beydemir'in hayranıyla arasındaki diyaloğu sosyal medyaya düştü.
