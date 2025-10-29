onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ufuk Beydemir'in Konserinde Eski Eşi İpek Filiz Yazıcı'nın Sarı Saçlarına Olay Gönderme!

Ufuk Beydemir'in Konserinde Eski Eşi İpek Filiz Yazıcı'nın Sarı Saçlarına Olay Gönderme!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.10.2025 - 10:23

Geçtiğimiz haftalarda boşandıkları ortaya çıkan İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir cephesinde sosyal medyayı sallayan yeni bir gelişme yaşandı. Sessizliğini uzun süre koruyan Beydemir, Tekirdağ konserinde hayranlarının paylaşımlarını repostlayarak hislerini dile getirmişti.

Başka bir konserinde Beydemir'in hayranın, Yazıcı’nın sarı saçlarına yaptığı gönderme dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir, 2022’de başlayan evliliklerini geçtiğimiz haftalarda noktaladı ve boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir, 2022’de başlayan evliliklerini geçtiğimiz haftalarda noktaladı ve boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.

'Bir süredir gelen sorular ve haberler üzerine bu açıklamayı yapmak istedik. Evet haberler doğru; geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık. Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz' şeklinde ilk ve son kez konuşan İpek Filiz Yazıcı da böylece ayrılık haberlerini doğrulamıştı.

Ardından Ufuk Beydemir'in konserinde yaşananlar olay olmuştu.

O açıklamanın detaylarından bahsetmiştik:

Ufuk Beydemir ise sessizliğini bozmasa da Tekirdağ’daki konserinden paylaştığı bir hikaye ile eski eşini özlediğini ima etmiş ve sosyal medyada gündem yaratmıştı.

Ufuk Beydemir ise sessizliğini bozmasa da Tekirdağ’daki konserinden paylaştığı bir hikaye ile eski eşini özlediğini ima etmiş ve sosyal medyada gündem yaratmıştı.

Çiftin ani ayrılığı sonrası Ufuk Beydemir'in duygusal gönderisi, “Kim bilir ne oldu da bu hale geldiler?” sorusunu akıllara getirirken, ünlü şarkıcının hal ve hareketleri de konserindeki dinleyicilerin dikkatini çekmişti.

Yine konserdeki ifadeleriyle dikkat çeken Ufuk Beydemir'in hayranıyla arasındaki diyaloğu sosyal medyaya düştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın