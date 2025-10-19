Sessizliğini Bozdu: Ufuk Beydemir'le Boşanan İpek Filiz Yazıcı'dan İlk Açıklama Geldi!

Sessizliğini bozan ve boşanmayı doğrulayan İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir'le yollarını geçtiğimiz hafta ayırdıklarını duyurdu.

'Bir süredir gelen sorular ve haberler üzerine bu açıklamayı yapmak istedik. Evet haberler doğru; geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık. Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz. Bu yüzden birbirimize, geçtiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı özellikle tercih ediyoruz. Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi sizlerden rica ediyoruz.

İkimiz için de her şeyin daha da güzel olması temennisiyle...

İpek ve Ufuk' ifadelerini kullandı.