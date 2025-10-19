onedio
Sessizliğini Bozdu: Ufuk Beydemir'le Boşanan İpek Filiz Yazıcı'dan İlk Açıklama Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.10.2025 - 22:11

Geçtiğimiz hafta boşandığı ortaya çıkan İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir, ayrılık haberlerinin ardından büyük bir sessizliğe gömülmüş, konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamıştı. 

Sessizlik bozuldu, İpek Filiz Yazıcı'dan ilk açıklama geldi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

2025 yılında bol bol boşanma haberi duyduk, çoğuna şok olduk, bazısına hiç şaşırmadık. Seneyi artık olaysız kapatıyoruz sanmıştık ki geçtiğimiz günlerde bir gol daha yedik!

2022 yılında önce Roma'da sonra da Fuat Paşa Yalısı'nda 'Evet' diyerek evlenen oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı Ufuk Beydemir'in boşandığı ortaya çıktı. 

Üç yıldır evli olan fakat sanki uzun yıllardır beraberlermiş gibi hissettiren İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'in aniden öğrenilen boşanma kararı gündeme bomba gibi oturmuştu. Ne İpek Filiz Yazıcı ne de Ufuk Beydemir'den 'Ayrıldık' doğrulaması gelmedi. 

Fakat 21 yaşında evlenen İpek Filiz Yazıcı'ya 'erken yaşta evlilik hatası' yorumları yağmaya başlayınca Yazıcı'nın like bıraktığı yorum dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz saatlerde, resmi boşanma açıklaması İpek Filiz Yazıcı'dan geldi.

Sessizliğini bozan ve boşanmayı doğrulayan İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir'le yollarını geçtiğimiz hafta ayırdıklarını duyurdu. 

'Bir süredir gelen sorular ve haberler üzerine bu açıklamayı yapmak istedik. Evet haberler doğru; geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık. Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz. Bu yüzden birbirimize, geçtiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı özellikle tercih ediyoruz. Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi sizlerden rica ediyoruz. 

İkimiz için de her şeyin daha da güzel olması temennisiyle... 

İpek ve Ufuk' ifadelerini kullandı.

