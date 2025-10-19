Sevgilisiyle Yeni Pozlarını Paylaşan Derin Talu, Sarı Filtreli Sigarasıyla Dillere Fena Düştü!

Çektiği TikTok videolarıyla kısa sürede milyonların gözünü üstüne çevirmeyi başaran Derin Talu, matcha'sıyla ayrı, diksiyonuyla ayrı, sevgili bulmak için CV istemesiyle ayrı gündem oldu.

Kimilerinin çok sevdiği, kimilerininse antipatik bulduğu Derin Talu, biz gözümüzü açıp kapayıncaya kadar Türkiye'de en dikkat çeken ve konuşulan isimlerden biri haline geldi.

Bir süredir yeni sevgilisi ve sevgilisiyle verdiği pozlarla radarımıza takılan Derin Talu, en son 8 Ekim'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda alınan 19 ünlü isimden biri olmuştu. Sonuçlarında yasaklı maddeye rastlanan Derin Talu, teste itiraz etmiş, başka bir hastanede daha test yaptıracağını söylemişti.