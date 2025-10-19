onedio
Sevgilisiyle Yeni Pozlarını Paylaşan Derin Talu, Sarı Filtreli Sigarasıyla Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.10.2025 - 21:54

Uyuşturucu operasyonuyla 8 Ekim'de evinden alınan 19 ünlüden biri olan Derin Talu, sevgilisiyle kafa dağıtmaya çıktı. Sarı filtreli sigarasıyla sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

Yaklaşık bir sene önce hayatımıza oldukça hızlı bir giriş yapan Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'ya bugüne dek mutlaka denk gelmişsinizdir.

Çektiği TikTok videolarıyla kısa sürede milyonların gözünü üstüne çevirmeyi başaran Derin Talu, matcha'sıyla ayrı, diksiyonuyla ayrı, sevgili bulmak için CV istemesiyle ayrı gündem oldu. 

Kimilerinin çok sevdiği, kimilerininse antipatik bulduğu Derin Talu, biz gözümüzü açıp kapayıncaya kadar Türkiye'de en dikkat çeken ve konuşulan isimlerden biri haline geldi. 

Bir süredir yeni sevgilisi ve sevgilisiyle verdiği pozlarla radarımıza takılan Derin Talu, en son 8 Ekim'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda alınan 19 ünlü isimden biri olmuştu. Sonuçlarında yasaklı maddeye rastlanan Derin Talu, teste itiraz etmiş, başka bir hastanede daha test yaptıracağını söylemişti.

Kaçıranlar için kanında uyuşturucu tespit edilen Talu kardeşlerin açıklamasının tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sevgilisiyle kafa dağıtmaya çıkan Derin Talu, geçtiğimiz saatlerde yeni aşk pozları paylaştı.

Derin Talu'nun önünde duran sarı filtreli sigara ise sosyal medya kullanıcılarının gözüne fena battı! 

Ağır bir sigara olan sarı filtreli, halk arasında 'kamyoncu sigarası' olarak geçen sigaranın Derin Talu, goygoyculara büyük malzeme çıkardı.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

twitter.com
twitter.com

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
