"Kim Alsın Seni!": İrem Derici'den Çirkinleşen Gazeteci Ahmet Hakan'a Cevap Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.10.2025 - 20:53

Uyuşturucu operasyonuyla alınan 19 ünlüden biri olan İrem Derici'nin sonuçları temiz çıkmıştı. Operasyonun başından bu yana ünlülerle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulunan Ahmet Hakan, en son direkt olarak İrem Derici'yi hedef aldığı bir köşe yazısı yazmıştı. 

İrem Derici'ye hakaretler sıralayan Ahmet Hakan'a 'Beton' Derici'den cevap geldi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Uyuşturucu operasyonuyla evinden alınan 19 ünlüden biri olan İrem Derici'nin sonuçları temiz çıkmış, kanında yalnızca ilaç etken maddesi tespit edilmişti.

İrem Derici'nin de içinde bulduğu 19 ünlü ismin uyuşturucu test sonuçları henüz çıkmamışken Gazeteci Ahmet Hakan oldukça suçlayıcı bir tavırla ünlülere yönelik bir köşe yazısı yazmıştı.

“Normal şartlarda o kafaya ulaşmaları imkansızdı” ifadelerini kullanan Ahmet Hakan'a İrem Derici'den sert cevaplar gelmişti. Bugün İrem Derici'yi yine köşe yazısına taşıyan Ahmet Hakan, Derici'ye 'Kepaze, rezil ve iğrenç' ithamlarında bulunmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Konuyu artık kapatmak isteyen, ilk günden bu yana da kendinden çok emin olan İrem Derici, sosyal medya hesabından Ahmet Hakan'a cevap verdi.

Tweety'nin kendinden geçmiş halini Instagram hesabında paylaşan ve Ahmet Hakan'ın saçları dağınık fotoğrafına gönderme yapan İrem Derici, Hakan'a Manifest'in dilimize pelesenk sözleriyle çıkıştı. 

'Sana prim yok, anca finger snap!' diyen İrem Derici, 'Sorry, bu kadar sevilemsem terk-i diyar eylerdim de hangi memleket alsın seni!' dedi.

