"Kim Alsın Seni!": İrem Derici'den Çirkinleşen Gazeteci Ahmet Hakan'a Cevap Geldi!
Uyuşturucu operasyonuyla alınan 19 ünlüden biri olan İrem Derici'nin sonuçları temiz çıkmıştı. Operasyonun başından bu yana ünlülerle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulunan Ahmet Hakan, en son direkt olarak İrem Derici'yi hedef aldığı bir köşe yazısı yazmıştı.
İrem Derici'ye hakaretler sıralayan Ahmet Hakan'a 'Beton' Derici'den cevap geldi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Uyuşturucu operasyonuyla evinden alınan 19 ünlüden biri olan İrem Derici'nin sonuçları temiz çıkmış, kanında yalnızca ilaç etken maddesi tespit edilmişti.
Konuyu artık kapatmak isteyen, ilk günden bu yana da kendinden çok emin olan İrem Derici, sosyal medya hesabından Ahmet Hakan'a cevap verdi.
