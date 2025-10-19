Temiz Çıkan İrem Derici'nin Peşini Bırakmayan Ahmet Hakan'ın Çirkin Üslubu Tepki Çekti!
Geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunun sonucunda İrem Derici temiz çıkmış, sonuçlarında yalnızca ilaç etken madde rastlanmıştı. Bu sırada sonuçlar çıkmadan ünlüleri suçlayan Ahmet Hakan ve İrem Derici arasında bir atışma başladı.
Bugün de yine İrem Derici'ye köşe yazısından seslenmeye karar veren Ahmet Hakan, çirkin üslubuyla tepki çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
8 Ekim'de ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sabahın erken saatlerinde evinden alınan 19 isimden biri de İrem Derici'ydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz saatlerde Ahmet Hakan, İrem Derici'ye yine köşe yazısından seslenmeye karar verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın