Temiz Çıkan İrem Derici'nin Peşini Bırakmayan Ahmet Hakan'ın Çirkin Üslubu Tepki Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.10.2025 - 16:30

Geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunun sonucunda İrem Derici temiz çıkmış, sonuçlarında yalnızca ilaç etken madde rastlanmıştı. Bu sırada sonuçlar çıkmadan ünlüleri suçlayan Ahmet Hakan ve İrem Derici arasında bir atışma başladı. 

Bugün de yine İrem Derici'ye köşe yazısından seslenmeye karar veren Ahmet Hakan, çirkin üslubuyla tepki çekti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

8 Ekim'de ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sabahın erken saatlerinde evinden alınan 19 isimden biri de İrem Derici'ydi.

Saç, kan ve idrar numunelerini veren Ziynet Sali, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray Jandarma İl Komutanlığı'na döndükten sonra serbest bırakılmıştı. 

Ünlülerin uyuşturucu testi sonuçları geçtiğimiz günlerde çıktı. İrem Derici, kan, idrar ve saçında herhangi bir yasaklı madde bulunmayan ünlüler arasında yer almış, sonuçlarında ilaç etken maddesi tespit edilmişti. 

İlk günden bu yana kendinden oldukça emin olan İrem Derici 'Alnım ak' paylaşımlarına devam ederken, gazeteci Ahmet Hakan'ın köşe yazısında yazdığı suçlayıcı cümleler büyük tepki çekmişti. 

Yazısında henüz sonuçlar çıkmamışken bazı ünlülerin davranış ve tavırlarını eleştirerek, “Normal şartlarda o kafaya ulaşmaları imkansızdı” ifadelerini kullanan Ahmet Hakan'a İrem Derici'den sert cevaplar gelmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Ahmet Hakan, İrem Derici'ye yine köşe yazısından seslenmeye karar verdi.

İrem Derici öyle iğrenç, öyle rezil, öyle kepaze bir insan ki. Hiçbir yasaklı madde kullanmadan bu seviyesizliğe nasıl ulaşabiliyor, anlamak mümkün değil.” cümlelerini kullanan Ahmet Hakan'ın üslubu sosyal medyada büyük tepki çekti.

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

