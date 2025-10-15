onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İnşallah Peruktur! Son Konserinde Jilet Gibi Bir Takım Çeken Gülşen Yeni İmajıyla Şoke Etti!

İnşallah Peruktur! Son Konserinde Jilet Gibi Bir Takım Çeken Gülşen Yeni İmajıyla Şoke Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.10.2025 - 00:04

Zorlu PSM'de sahne alan Gülşen, yeni imajıyla ağızları ağız bıraktı. Sahneye alışık olduğumuzdan farklı bir tarzda çıkan Gülşen'in bugüne dek kimselerde görmediğimiz yeni saç modeli dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'nin en çok konuşulan yıldızlarından biri olan Gülşen'i tanıtmaya gerek yok herhalde!

Türkiye'nin en çok konuşulan yıldızlarından biri olan Gülşen'i tanıtmaya gerek yok herhalde!

'Dillere Düşeceğiz', 'Be Adam', 'İltimas', 'Bangır Bangır' ve daha niceleri... Say say bitiremeyeceğimiz kadar çok kült şarkıya imza atmış olan Gülşen'in sektörde yeri apayrı biliyorsunuz. 

Pop ikonlarından biri olan Gülşen, sık sık sahne kıyafetleri ve tarzıyla dikkat çekiyor. Kiminin eleştiri ve tepkisini çekerken, kimileri için de idol bir kadın olarak öne çıkıyor.

Gülşen'in bu gece gündemimizde olmasının sebebi yine imajıyla ilgili bir mesele... Pek inanmak istemediğimiz türden üstelik!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın