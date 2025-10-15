onedio
Burcu Özberk, Ezgi Mola Yüzünden Organize İşler Kadrosundan Çıkarılmasıyla İlgili İlk Kez Konuştu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.10.2025 - 22:33

Organize İşler'in dizi formatı “Organize İşler Karun Hazinesi”nde rol alması beklenen Burcu Özberk, Ezgi Mola'nın kadroya dönmek istemesiyle beraber kadrodan çıkarılmıştı. 

Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülenen Özberk, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bir süre önce, Yılmaz Erdoğan'ın gişe rekorları kıran “Organize İşler” serisinin dizi olarak döneceğini öğrenmiştik.

Netflix’te yayınlanacak “Organize İşler Karun Hazinesi” adlı 8 bölümlük dizide Yılmaz Erdoğan’a, Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ ve Uraz Kaygılaroğlu gibi usta oyuncuların eşlik edeceği ortaya çıkmıştı. Ezgi Mola'nın projede yer almak istememesi üzerine, Burcu Özberk'e Yılmaz Erdoğan'ın partnerini canlandırması üzerine giden teklif Özberk tarafından kabul edilmişti. 

Burcu Özberk, projede yer alacağını büyük bir heyecanla duyurmuş, uzun süredir kendisini bekleyen izleyicisini sevindirmişti. Fakat hevesi kursağında kaldı. 

Organize İşler'de Ceylan karakterine hayat vermeye hazırlanan Özberk, çekimlerin başlamasına günler kala kadrodan çıkarıldı.

Burcu Özberk, eski kadroyla devam etme kararı alınması sebebiyle dizi projesiyle yollarını ayırdığını açıkladı.

Asıl bomba ise Birsen Altuntaş'ın haberiyle patlamıştı. Organize İşler: Sazan Sarmalı filminde Lerzan karakterine hayat veren ve Yılmaz Erdoğan'ın partneri olan Ezgi Mola'nın karar değiştirip dizi projesinde yer almaya karar vermesi üzerine Burcu Özberk'e yol verildiği öğrenilmişti. 

Organize İşler kadrosunun bu hamlesi sosyal medyada büyük tepki çekmişti!

Geçtiğimiz saatlerde Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülenen Burcu Özberk, Organize İşler'in Ezgi Mola hamlesiyle ilgili ilk kez konuştu.

Muhabirlerin, 'Kadrodan çıkarıldığınız haberi doğru mu?' sorusu üzerine tüm kibarlığıyla cevap veren Burcu Özberk, 'Çıkarılmak biraz ağır tınlıyor kulakta. Çıkarılmak gibi değil de bir işin başka başka dinamikleri oluyor. O süreçte öyle olması gerekti. Öyle yani bunun için daha fazla bir şey söyleyemeye gerek yok' açıklamasında bulundu. 

Hanımefendiliğini elden hiç bırakmayan Özberk'in asaleti övgü topladı.

İşte o anlar:

