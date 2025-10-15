Burcu Özberk, Ezgi Mola Yüzünden Organize İşler Kadrosundan Çıkarılmasıyla İlgili İlk Kez Konuştu!
Organize İşler'in dizi formatı “Organize İşler Karun Hazinesi”nde rol alması beklenen Burcu Özberk, Ezgi Mola'nın kadroya dönmek istemesiyle beraber kadrodan çıkarılmıştı.
Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülenen Özberk, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Bir süre önce, Yılmaz Erdoğan'ın gişe rekorları kıran “Organize İşler” serisinin dizi olarak döneceğini öğrenmiştik.
Burcu Özberk, eski kadroyla devam etme kararı alınması sebebiyle dizi projesiyle yollarını ayırdığını açıkladı.
Geçtiğimiz saatlerde Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülenen Burcu Özberk, Organize İşler'in Ezgi Mola hamlesiyle ilgili ilk kez konuştu.
İşte o anlar:
