Ezgi Mola Kadroya Dahil Olunca Burcu Özberk Çıkarılmıştı: Organize İşler Dizisinin Hamlesine Tepki Yağdı
2005 ve 2019 yıllarında izleyiciyle buluşan Organize İşler filmlerinin ardından Yılmaz Erdoğan, izleyicileri sevindiren bir haberle Netflix için serinin dizisini hazırlamaya başladı. Organize İşler Karun Hazinesi adı verilen filmin kadrosu ise adeta Şampiyonlar Ligi gibi. Uğruna Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri'ne ara verdiği dizi, son günlerde yapılan hamleyle gündemde. Ezgi Mola'nın kadrosuna dahil olduğu dizide Burcu Özberk'in canlandıracağı karakterin hikayesi senaryodan çıkarılmıştı. Burcu Özberk'in veda etmek zorunda kalmasına izleyiciden tepki gecikmedi.
3 Ekim'de sete çıkacak Netflix yapımı Organize İşler Karun Hazinesi dizisi için hazırlıklar sürüyor.
Ancak Organize İşler Karun Hazinesi son günlerde kadrosunda yer alan isimlerden ziyade, kadrodan çıkarılan isimle konuşuluyor.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
