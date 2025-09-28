onedio
Ezgi Mola Kadroya Dahil Olunca Burcu Özberk Çıkarılmıştı: Organize İşler Dizisinin Hamlesine Tepki Yağdı

Ezgi Mola Kadroya Dahil Olunca Burcu Özberk Çıkarılmıştı: Organize İşler Dizisinin Hamlesine Tepki Yağdı

Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.09.2025 - 11:18

2005 ve 2019 yıllarında izleyiciyle buluşan Organize İşler filmlerinin ardından Yılmaz Erdoğan, izleyicileri sevindiren bir haberle Netflix için serinin dizisini hazırlamaya başladı. Organize İşler Karun Hazinesi adı verilen filmin kadrosu ise adeta Şampiyonlar Ligi gibi. Uğruna Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri'ne ara verdiği dizi, son günlerde yapılan hamleyle gündemde. Ezgi Mola'nın kadrosuna dahil olduğu dizide Burcu Özberk'in canlandıracağı karakterin hikayesi senaryodan çıkarılmıştı. Burcu Özberk'in veda etmek zorunda kalmasına izleyiciden tepki gecikmedi.

3 Ekim'de sete çıkacak Netflix yapımı Organize İşler Karun Hazinesi dizisi için hazırlıklar sürüyor.

Şampiyonlar Ligi'ni aratmayan dizinin kadrosunda Yılmaz Erdoğan “Asım Noyan”, Demet Akbağ “Nefise”, Ezgi Mola “Lerzan”, Bensu Soral “Nazlı”, Atakan Çelik “Bahadır”, Kıvanç Tatlıtuğ “Saruhan”, Selim Bayraktar “Felemez”, Menderes Samancılar “Meftun Baba”, Uraz Kaygılaroğlu “Sado”, Okan Cabalar “Ziya”, Rıza Kocaoğlu “Arıza”, Kubilay Aka “Genç Asım”, Ersin Korkut “Şahbaz”, Onur Akbay “Ferit”, Ekin Türkmen “Ecem”, Cihan Talay “Nektar”, Şükran Ovalı “Efsun”, Görkem Sevindik “Aytekin”, Furkan Rıza Demirel “İnkar”, Tugay Mercan “Vasıf”, Bülend Çolak “Spiker hocası” ve Suzan Kardeş “Şeker Anne” rollerine hayat verecek.

Ancak Organize İşler Karun Hazinesi son günlerde kadrosunda yer alan isimlerden ziyade, kadrodan çıkarılan isimle konuşuluyor.

Leman karakteriyle Ezgi Mola'nın diziye dönmesinin ardından Burcu Özberk'in Ceylan karakteri senaryodan çıkarılmış, Burcu Özberk de bu sebeple diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Yaşanan bu değişikliğe izleyicilerden tepki gecikmedi.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
