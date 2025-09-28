Bu Gece Uyku Yok: Mutlaka İzlemeniz Gereken 15 Paranormal Film
Paranormal filmler, izleyiciyi hem bilinmeyenin korkusuyla hem de görünmeyen dünyaların merakıyla baş başa bırakır. Bu liste, farklı dönemlerden seçilmiş ve türün en güçlü örneklerini temsil eden 15 filmi bir araya getiriyor. Eğer geceleri sessizlikten tedirgin olmayı göze alıyorsanız, bu filmler sizi unutulmaz bir yolculuğa çıkaracak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. The Others (2001)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. The Sixth Sense (1999)
3. Insidious (2010)
4. Poltergeist (1982)
5. The Conjuring (2013)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Hereditary (2018)
7. Paranormal Activity (2007)
8. Sinister (2012)
9. The Ring (2002)
10. The Babadook (2014)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Mama (2013)
12. Oculus (2013)
13. The Autopsy of Jane Doe (2016)
14. Grave Encounters (2011)
15. Crimson Peak (2015)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın