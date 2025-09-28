Bu Gece Uyku Yok: Mutlaka İzlemeniz Gereken 15 Paranormal Film

Josh ve Renai yeni evlerinde tuhaf olaylar yaşar, oğulları Dalton ise açıklanamayan bir komaya girer. Doktorlar fiziksel bir neden bulamazken evde garip gölgeler ve fısıltılar duyulmaya başlanır. Çift, oğullarının ruhunun karanlık bir boyutta hapsolduğunu öğrenir. Bir medyum yardımıyla tehlikeli bir ruhsal yolculuğa çıkılır. Her adımda gerçek ile öte dünya arasındaki çizgi incelir. Aile, hem kendi korkularıyla hem de açgözlü ruhlarla yüzleşmek zorunda kalır.