onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Bu Gece Uyku Yok: Mutlaka İzlemeniz Gereken 15 Paranormal Film

Bu Gece Uyku Yok: Mutlaka İzlemeniz Gereken 15 Paranormal Film

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.09.2025 - 08:03

Paranormal filmler, izleyiciyi hem bilinmeyenin korkusuyla hem de görünmeyen dünyaların merakıyla baş başa bırakır. Bu liste, farklı dönemlerden seçilmiş ve türün en güçlü örneklerini temsil eden 15 filmi bir araya getiriyor. Eğer geceleri sessizlikten tedirgin olmayı göze alıyorsanız, bu filmler sizi unutulmaz bir yolculuğa çıkaracak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. The Others (2001)

1. The Others (2001)

II. Dünya Savaşı sonrası İngiltere’de, iki çocuğuyla izole bir malikanede yaşayan Grace, evin karanlık odalarında tuhaf sesler duymaya başlar. Çocuklarının güneş ışığına karşı hassasiyeti, perdelerin sürekli kapalı kalmasını zorunlu kılar. Evdeki hizmetçiler, Grace’in bilmediği sırları ima eden davranışlar sergiler. Zamanla görünmeyen varlıkların evde dolaştığına dair kanıtlar artar. Gerçek ortaya çıktığında Grace’in inandığı her şey altüst olur. Karanlık, hem fiziksel hem de ruhsal bir perdeye dönüşür.

2. The Sixth Sense (1999)

2. The Sixth Sense (1999)

Küçük Cole, etrafında ölülerin ruhlarını görebildiğini söyler ama kimse ona inanmaz. Travma yaşayan çocuk, bu yeteneğini sır gibi saklamak zorunda kalır. Psikolog Malcolm, Cole’a yardım etmeye çalışırken kendi hayatındaki kırık noktalarla yüzleşir. İkili, ruhların verdiği mesajları çözmeye başladıkça daha derin bir gerçeğe yaklaşır. Cole’un gördükleri yalnızca korkutucu değil, aynı zamanda kurtarıcıdır. Finalde tüm hikâye bambaşka bir anlam kazanır.

3. Insidious (2010)

3. Insidious (2010)

Josh ve Renai yeni evlerinde tuhaf olaylar yaşar, oğulları Dalton ise açıklanamayan bir komaya girer. Doktorlar fiziksel bir neden bulamazken evde garip gölgeler ve fısıltılar duyulmaya başlanır. Çift, oğullarının ruhunun karanlık bir boyutta hapsolduğunu öğrenir. Bir medyum yardımıyla tehlikeli bir ruhsal yolculuğa çıkılır. Her adımda gerçek ile öte dünya arasındaki çizgi incelir. Aile, hem kendi korkularıyla hem de açgözlü ruhlarla yüzleşmek zorunda kalır.

4. Poltergeist (1982)

4. Poltergeist (1982)

Sessiz bir banliyöde yaşayan bir aile, televizyon ekranından gelen esrarengiz sinyallerle uyanır. Küçük kızları Carol Anne’in ruhlarla iletişime geçmesi olayları hızla tırmandırır. Evin içinde eşyalar hareket etmeye, duvarlar çatlamaya başlar. Paranormal uzmanlar çağrılır ama görünmeyen güçler giderek şiddetlenir. Ailenin geçmişi ve evin temeli karanlık bir sır saklamaktadır. Kurtuluş, hem cesaret hem de fedakârlık gerektirir.

5. The Conjuring (2013)

5. The Conjuring (2013)

Ed ve Lorraine Warren çifti, Rhode Island’daki izole bir çiftlik evine çağrılır. Perron ailesi, geceleri kapıların kendiliğinden çarpması ve kötü kokularla başlayan korkunç olaylar yaşar. Warrenlar evin eski sahibine ait lanetli bir varlıkla karşı karşıya olduklarını keşfeder. Cin çıkarma ritüeli giderek tehlikeli bir hal alır. Her yeni bulgu, ailenin hayatını daha da riskli hale getirir. Karanlık geçmiş, bu evi yaşayan bir tuzağa dönüştürür.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Hereditary (2018)

6. Hereditary (2018)

Annesinin ölümünün ardından Annie, ailesinin soyuna gömülü lanetli sırları fark etmeye başlar. Geceleri evdeki gölgeler ve garip semboller huzuru yok eder. Çocuklarıyla arasındaki gerilim, görünmez bir gücün etkisiyle derinleşir. Aile bireyleri korkunç kazalar ve bilinç dışı davranışlarla sarsılır. Nesiller boyu süren bir tarikatın izleri, gerçeği acımasızca ortaya çıkarır. Kaçış, hem ruhsal hem de fiziksel olarak imkânsız hale gelir.

7. Paranormal Activity (2007)

7. Paranormal Activity (2007)

Katie ve Micah, yeni evlerinde geceleri oluşan tuhaf sesleri kaydetmek için kamera kurar. Basit bir merak, korkunç bir deneyime dönüşür. Her gece kaydedilen görüntülerde kapılar kendiliğinden kapanır, gölgeler belirir. Görünmeyen bir varlık çiftin ilişkisini de yıpratır. Kontrol edilemeyen güç giderek daha şiddetli ve ölümcül hale gelir. Kamera, gerçeği saklamak yerine dehşeti belgelemenin aracı olur.

8. Sinister (2012)

8. Sinister (2012)

Yazar Ellison, yeni kitabı için taşındığı evin tavan arasında gizemli film makaraları bulur. Eski aile cinayetlerini gösteren bu görüntüler, bir iblisin varlığını işaret eder. Ellison ipuçlarını çözdükçe kendi ailesi de hedef haline gelir. Geçmişteki kurbanlarla ilgili karanlık bağlantılar ortaya çıkar. Her film rulosu, dehşetin daha da yakına geldiğini kanıtlar.

9. The Ring (2002)

9. The Ring (2002)

Gazeteci Rachel, izleyenleri yedi gün içinde öldüren gizemli bir video kasetin peşine düşer. Kasetin kaynağını araştırırken esrarengiz bir kız çocuğunun hikâyesiyle karşılaşır. Laneti kırmak için hem geçmişe hem de doğaüstü güçlere meydan okur. Zaman daraldıkça Rachel’ın akıl sağlığı da sınanır. Her izlenen görüntü, ölümün daha da yaklaşması demektir. Çözüm, korkunun tam merkezinde saklıdır.

10. The Babadook (2014)

10. The Babadook (2014)

Eşini kaybeden Amelia, oğlu Samuel’in hayal gücünü aşan korkularıyla uğraşır. Bir gün evlerinde beliren gizemli bir kitap, karanlık bir varlığın gelişini haber verir. Babadook adlı bu yaratık, annenin bastırdığı acıları ortaya çıkarır. Samuel’in davranışları giderek tuhaflaşırken evde açıklanamayan olaylar yaşanır. Amelia, hem oğlunu hem de kendi ruh sağlığını korumak için savaşmak zorundadır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Mama (2013)

11. Mama (2013)

İki küçük kız, ormanda yıllarca kaybolduktan sonra bulunur ve yeni bir hayata yerleştirilir. Fakat onları koruyan “Mama” adını verdikleri görünmez varlık peşlerini bırakmaz. Çocukların davranışları tuhaf ve ürkütücüdür. Evde açıklanamayan olaylar yaşanırken yeni ebeveynler bu ruhun gerçekliğini sorgular. Geçmişin karanlık trajedisi, bugünün huzurunu yok eder. Sevgi ile lanet arasında tehlikeli bir bağ ortaya çıkar.

12. Oculus (2013)

12. Oculus (2013)

Kayla ve Tim, çocukluklarında ailelerini mahveden antika aynayı yok etmeye karar verir. Ayna, kurbanlarının zihinlerini çarpıtan bir güce sahiptir. Kardeşler geçmişteki travmalarla yüzleşirken gerçek ile hayal arasındaki sınır silinir. Evde zaman algısı bozulur, anılar korkunç biçimde yeniden yaşanır. Ayna, onların korkularını kullanarak hayatta kalmaya çalışır. Mücadele, hem fiziksel hem de zihinsel bir kabusa dönüşür.

13. The Autopsy of Jane Doe (2016)

13. The Autopsy of Jane Doe (2016)

Bir baba-oğul adli tıp ekibi, kimliği belirsiz bir kadının cesedini incelemek için gece boyunca çalışır. Bedende hiçbir yara olmamasına rağmen içeride korkunç işkence izleri bulunur. İnceleme ilerledikçe garip olaylar laboratuvarı sarmaya başlar. Elektrikler kesilir, ceset adeta canlıymış gibi tepki verir. Her bulgu, kadının sıradan bir insan olmadığını gösterir.

14. Grave Encounters (2011)

14. Grave Encounters (2011)

Bir televizyon ekibi, terk edilmiş bir akıl hastanesinde paranormal araştırma yapmak için çekim yapar. Başlangıçta basit bir şov olan proje, binanın kapılarının kapanmasıyla tuzağa dönüşür. Zaman ve mekanın akışı bozulur, çıkış yolu kaybolur. Kamera kayıtları giderek daha korkunç olayları gösterir. Ekip, binanın yaşayan bir labirent olduğunu anlar.

15. Crimson Peak (2015)

15. Crimson Peak (2015)

Genç yazar Edith, karizmatik Thomas ile evlendikten sonra İngiltere’deki eski bir malikâneye taşınır. Ev, eriyen kil tabakaları ve uğursuz fısıltılarla doludur. Edith, geçmişte işlenmiş cinayetleri ve Thomas’ın ailesine dair korkunç sırları keşfeder. Malikâne, hem canlı hem de ölülerin mekânıdır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın