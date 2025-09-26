onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Hollywood Yıldızının Kimlik Krizi! İlk Menajeri Adını Değiştirmesi İçin Baskı Yapmış: Babası Engel Olmuş

Hollywood Yıldızının Kimlik Krizi! İlk Menajeri Adını Değiştirmesi İçin Baskı Yapmış: Babası Engel Olmuş

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.09.2025 - 14:42

Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio oyunculuk sektörüne ilk adım attığı yıllarda yaşadıklarını paylaştı. 12-13 yaşlarındayken artık kendisiyle çalışmayı kabul edecek bir menajer arayışında olan oyuncu, pek de kolay şeyler yaşamamıştı. Menajerlik seçmelerinde denk geldiği soğuk ve samimiyetsiz ortamlardan da söz etmişti. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Independent

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oyunculuk sektörüne adım atmak bazen sanıldığı kadar kolay olmayabiliyor.

Oyunculuk sektörüne adım atmak bazen sanıldığı kadar kolay olmayabiliyor.

Kimisinin şansı yüzüne gülüyor ve her şey yolunda gidiyor ancak kimisinin de aylarca yıllarca sektörde yer edinebilmek için çalışıp çabaladığına şahit oluyoruz. Leonardo DiCaprio da 12-13 yaşlarındayken menajer bulmakta zorlandığını itiraf etmesiyle gündeme geldi.

Nihayet kendisiyle çalışmayı kabul eden menajer ise adını değiştirme şartı koymuştu.

Nihayet kendisiyle çalışmayı kabul eden menajer ise adını değiştirme şartı koymuştu.

DiCaprio’ya Lenny Williams adını vermişlerdi. Sebebi ise şu sözlerle açıklanmıştı, “Adın çok etnik, fazla etnik. Seni asla işe almayacaklar. Yeni adın Lenny Williams.”

DiCaprio sektöre adım atabilmek uğruna adının değişmesini kabul etmişti ancak duruma babası müdahele edince işler değişmişti. Babası, “Cesedimi çiğnemen gerek” demiş ve onu bu dayatmadan kurtarabilmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın