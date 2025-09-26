Hollywood Yıldızının Kimlik Krizi! İlk Menajeri Adını Değiştirmesi İçin Baskı Yapmış: Babası Engel Olmuş

Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio oyunculuk sektörüne ilk adım attığı yıllarda yaşadıklarını paylaştı. 12-13 yaşlarındayken artık kendisiyle çalışmayı kabul edecek bir menajer arayışında olan oyuncu, pek de kolay şeyler yaşamamıştı. Menajerlik seçmelerinde denk geldiği soğuk ve samimiyetsiz ortamlardan da söz etmişti. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Independent