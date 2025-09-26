Hollywood Yıldızının Kimlik Krizi! İlk Menajeri Adını Değiştirmesi İçin Baskı Yapmış: Babası Engel Olmuş
Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio oyunculuk sektörüne ilk adım attığı yıllarda yaşadıklarını paylaştı. 12-13 yaşlarındayken artık kendisiyle çalışmayı kabul edecek bir menajer arayışında olan oyuncu, pek de kolay şeyler yaşamamıştı. Menajerlik seçmelerinde denk geldiği soğuk ve samimiyetsiz ortamlardan da söz etmişti. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Independent
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyunculuk sektörüne adım atmak bazen sanıldığı kadar kolay olmayabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nihayet kendisiyle çalışmayı kabul eden menajer ise adını değiştirme şartı koymuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın