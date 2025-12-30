onedio
İngiltere'de Masonluk Tartışması: Polise Kendini İhbar Etme Zorunluluğu Getirildi

İngiltere’de Masonluk Tartışması: Polise Kendini İhbar Etme Zorunluluğu Getirildi

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
30.12.2025 - 18:37

İngiltere’de Londra Metropolitan Polisi, bünyesindeki polis ve sivil memurlar için “mason” olmaları durumunda bunu amirlerine bildirme zorunluluğu getirdi. İngiltere Birleşik Büyük Locası karara büyük tepki gösterirken, Londra Metropolitan Polisi son yaptığı açıklamada kararın arkasında durarak çalışanlarının mason olup olmadığını yönetime bildirmesini istedi.

İngiltere'de "masonluk" tartışması yeni bir boyut kazandı.

İngiltere’de “masonluk” tartışması yeni bir boyut kazandı.

Londra Metropolitan Polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu politikanın, İngiltere Birleşik Büyük Locası’nın (United Grand Lodge of England) uygulamanın durdurulması için mahkemeden ihtiyati tedbir talep etmesinin ardından yeniden gündeme geldiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan anketlerde polis personelinin üçte ikisinin bu uygulamayı gerekli gördüğü, kamuoyunun da büyük ölçüde aynı görüşü paylaştığının değerlendirildiği kaydedildi.

Polis teşkilatı içindeki masonluk bağlarının geçmişte de tartışma konusu olduğuna işaret edilen açıklamada, 1987’de öldürülen özel dedektif Daniel Morgan cinayetine ilişkin yayımlanan bağımsız raporda, bu tür aidiyetlerin şeffaflık ve çıkar çatışması riskleri açısından ele alınması gerektiğinin tavsiye edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bu yöndeki çağrılara yanıt verilmemesinin hem kamuoyu nezdinde hem de polis personeli arasında güven kaybını derinleştireceği vurgulandı. Mağdurların ve ihbarda bulunan polislerin, soruşturmaların gizli sadakat ilişkilerinden etkilenmediğini bilme hakkına sahip olduğu kaydedildi.

Ayrıca kamu güveni ve şeffaflığın, kurumsal gizliliği koruma isteğinin önünde tutulması gerektiğinin altı çizildi.

Masonlar uygulamaya neden karşı çıkıyor?

Masonlar uygulamaya neden karşı çıkıyor?

İngiltere’de masonlar, Londra Metropolitan Polisi’nin polis memurları ve personelin mason olup olmadıklarını yönetime bildirmesini zorunlu kılan yeni uygulamasının durdurulması için Yüksek Mahkeme’den acil olarak ihtiyati tedbir talebinde bulundu.

Masonlar, Noel arifesinde mahkemeye sundukları başvuruda söz konusu politikanın mason olan polis memurlarına yönelik “dini ayrımcılık” teşkil ettiğini savundu. Başvuruda, Londra Emniyet Müdürü Mark Rowley’nin “hukuku keyfi biçimde uyguladığı” öne sürülürken, polis teşkilatının masonların etkisine dair “komplo teorilerini körüklediği” iddia edildi.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
