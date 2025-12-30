İngiltere’de Masonluk Tartışması: Polise Kendini İhbar Etme Zorunluluğu Getirildi

Londra Metropolitan Polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu politikanın, İngiltere Birleşik Büyük Locası’nın (United Grand Lodge of England) uygulamanın durdurulması için mahkemeden ihtiyati tedbir talep etmesinin ardından yeniden gündeme geldiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan anketlerde polis personelinin üçte ikisinin bu uygulamayı gerekli gördüğü, kamuoyunun da büyük ölçüde aynı görüşü paylaştığının değerlendirildiği kaydedildi.

Polis teşkilatı içindeki masonluk bağlarının geçmişte de tartışma konusu olduğuna işaret edilen açıklamada, 1987’de öldürülen özel dedektif Daniel Morgan cinayetine ilişkin yayımlanan bağımsız raporda, bu tür aidiyetlerin şeffaflık ve çıkar çatışması riskleri açısından ele alınması gerektiğinin tavsiye edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bu yöndeki çağrılara yanıt verilmemesinin hem kamuoyu nezdinde hem de polis personeli arasında güven kaybını derinleştireceği vurgulandı. Mağdurların ve ihbarda bulunan polislerin, soruşturmaların gizli sadakat ilişkilerinden etkilenmediğini bilme hakkına sahip olduğu kaydedildi.

Ayrıca kamu güveni ve şeffaflığın, kurumsal gizliliği koruma isteğinin önünde tutulması gerektiğinin altı çizildi.