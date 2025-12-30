İngiltere’de Masonluk Tartışması: Polise Kendini İhbar Etme Zorunluluğu Getirildi
İngiltere’de Londra Metropolitan Polisi, bünyesindeki polis ve sivil memurlar için “mason” olmaları durumunda bunu amirlerine bildirme zorunluluğu getirdi. İngiltere Birleşik Büyük Locası karara büyük tepki gösterirken, Londra Metropolitan Polisi son yaptığı açıklamada kararın arkasında durarak çalışanlarının mason olup olmadığını yönetime bildirmesini istedi.
İngiltere’de “masonluk” tartışması yeni bir boyut kazandı.
Masonlar uygulamaya neden karşı çıkıyor?
