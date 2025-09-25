Stephen King’in Netflix Tavsiyesi: Zombi Hikayeli Diziyi Övmelere Doyamadı!
Korku türünün yaşayan efsanesi Stephen King, bu kez kitaplarıyla değil izlediği bir diziyi önermesiyle gündeme geldi. Netflix’te yayınlanan Black Summer dizisini övgü dolu sözlerle anlattı. King’in tavsiyesi, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Özellikle türün hayranları, yazarın seçimini ilgiyle karşıladı. King’in yorumları, diziyi izlemeyenlerde büyük bir merak uyandırdı.
Kaynak: Independent
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Stephen King, korku ve gerilim türünün en güçlü kalemlerinden biri olarak sadece romanlarıyla değil, izleyici gözüyle yaptığı yorumlarla da dikkat çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Stephen King bile tavsiye ediyorsa kesin izlenmeli” dediğinizi duyar gibiyiz!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın