Stephen King’in Netflix Tavsiyesi: Zombi Hikayeli Diziyi Övmelere Doyamadı!

25.09.2025 - 22:29

Korku türünün yaşayan efsanesi Stephen King, bu kez kitaplarıyla değil izlediği bir diziyi önermesiyle gündeme geldi. Netflix’te yayınlanan Black Summer dizisini övgü dolu sözlerle anlattı. King’in tavsiyesi, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Özellikle türün hayranları, yazarın seçimini ilgiyle karşıladı. King’in yorumları, diziyi izlemeyenlerde büyük bir merak uyandırdı.

Kaynak: Independent

Stephen King, korku ve gerilim türünün en güçlü kalemlerinden biri olarak sadece romanlarıyla değil, izleyici gözüyle yaptığı yorumlarla da dikkat çekiyor.

Bu kez radarına Netflix’in popüler dizilerinden Black Summer takıldı. Zombi temalı yapımı izleyen King, düşüncelerini paylaştı. Dizinin yalın anlatımını ve klişelerden uzak oluşunu vurguladı.

“Stephen King bile tavsiye ediyorsa kesin izlenmeli” dediğinizi duyar gibiyiz!

İki sezonuyla Netflix’te yer alan dizi sizi de tatmin edecektir diye düşünüyoruz. King’in önerisiyle birlikte, Netflix yapımının uluslararası alanda daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayacak gibi duruyor. Sonuçta korku ustasının imzasını taşıyan her yorum, izleyiciler için güvenilir bir pusula niteliği taşıyor.

