Bir Zamanlar… Hollywood'un Devam Filmi The Adventures of Cliff Booth'un Setinden Brad Pitt Fotoğrafı Geldi!
2019 yılında yayınlanan ve döneme damga vuran Bir Zamanlar... Hollywood'da filminin devam filmi olan The Adventures of Cliff Booth'un çekimleri başladı. Efsane bir kadroya sahip olan filmin başrol oyuncusu Brad Pitt'ten yeni bir görüntü yayınlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2019 yılında yayınlanan Bir Zamanlar... Hollywood'da filmi büyük yankı uyandırmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Filmin devam filmi olan The Adventures of Cliff Booth'un çekimleri başladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın