Bir Zamanlar… Hollywood'un Devam Filmi The Adventures of Cliff Booth'un Setinden Brad Pitt Fotoğrafı Geldi!

Merve Ersoy
25.09.2025 - 16:12

2019 yılında yayınlanan ve döneme damga vuran Bir Zamanlar... Hollywood'da filminin devam filmi olan The Adventures of Cliff Booth'un çekimleri başladı. Efsane bir kadroya sahip olan filmin başrol oyuncusu Brad Pitt'ten yeni bir görüntü yayınlandı.

2019 yılında yayınlanan Bir Zamanlar... Hollywood'da filmi büyük yankı uyandırmıştı.

Brad Pitt, Leonardo di Caprio ve Margot Robbie gibi isimleri buluşturan film, yalnızca yayınlandığı dönem değil, sonrasında da ilgi gördü. Filmde, Hollywood'un Altın Çağı'nın sona erdiği 1969 yazında, televizyon oyuncusu Rick Dalton ve dublörü Cliff Booth, Hollywood'da kalıcı bir başarı elde etmeye çalışırken, bu yolculuk sırasında birçok renkli karakterle tanışıyorlar.

Filmin devam filmi olan The Adventures of Cliff Booth'un çekimleri başladı.

Film, orijinal yapımdan sekiz yıl sonrasını, yani 1977 yılını konu alıyor. Filmde, artık dublörlükten Hollywood'un “çözücüsü” pozisyonuna geçen Cliff Booth'u merkez olarak alıyor. Bu pozisyon, sektördeki ünlülerin skandallarını basından uzak tutmak gibi karanlık işleri kapsarken izleyiciyi de yeni maceralara sürüklüyor.

Çekimleri başlayan filmden Brad Pitt'e ait yeni bir görüntü yayınlandı. Film, Netflix yapımı olarak karşımıza çıkacak.

