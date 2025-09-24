onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
İki Tutku Bir Arada: Güney Kore Yapımı 15 Korku Filmini İzlerken Büyük Panik Yaşayacaksınız!

İki Tutku Bir Arada: Güney Kore Yapımı 15 Korku Filmini İzlerken Büyük Panik Yaşayacaksınız!

Kore Sineması Güney Kore
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.09.2025 - 08:03

Korku filmi izleyicileri bu yapımlara adeta tutkundur. Film izlemek için vakti olduğu her an, mutlaka iyi bir korku filmi izlemeyi tercih eder. Benzer şekilde Kore yapımı dizi ve filmlere ilgi duyan insanlar da var. Onlar da yerli yapımlar dahil başka bir şey izlemek istemez. Tek istedikleri daha fazla Kore yapımıdır. 

Biz de bu iki tutkuyu birleştirdik. Sizler için Güney Kore yapımı korku filmlerini derledik!

İyi seyirler! 🍿

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Holy Night: Demon Hunters (2025)

1. Holy Night: Demon Hunters (2025)

Süper güçleri olan üç iblis avcısı, Seoul şehri demon tapıcılığı yapan suç şebekesi tarafından kaosa sürüklenince göreve çağrılıyor; iblisler çıkıyor karanlıkta, gece ibadetleri gizli koridorlarda yankılanıyor. Aksiyonla korku iç içe; şeytanvari varlıklarla mücadele eden karakterlerin insan halleri de var, korkmaktan çok savaşmaktan bahsediyor film. Efektler, görsellik yüksek; iblis tasarımları ürkütücü. Kaçış yok; iblisler içeri kadar gelmiş durumda.

2. Lingering (2020)

2. Lingering (2020)

Aile dramı ve doğa iç içe geçiyor. Anne ölünce kız kardeşiyle kalan Yun-mi, geçmişin travmalarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor; eski dostların, çocukluk anılarının olduğu göl kenarındaki o eski otel ‒ huzur vaadiyle geliyor ama huzur değil kayıp getiriyor. Kız kardeşin ortadan kaybolması, esrarengiz sesler, gecenin sessizliği ve gölgelerin kıpırdanışı içindesin. Korku yalnızca “görünmeyen” değil, “unutulan” ve “hatırlanmayan” parçalarla da ilgili.

3. The 8th Night (2021)

3. The 8th Night (2021)

2,500 yıllık bir iblis ve önceki dönemde mühürlenmiş ruhlar… Adaya yüzlerce yıl öncesinden gelen kötülük, gün yüzüne çıkmaya çalışıyor; biri büyüklüğünden pişmanlık duyan bir keşiş, diğeri bu laneti durdurmaya çalışan insanlar. Dinî semboller, eski kehanetler, karanlık köşelerde gözler… Film bedeniyle değil ruhuyla korkutuyor bazen. Öylesine bir yoğunluk var ki, zamanla yarışıyorsun; iblisle, geçmişle, inançla.

4. Seire (2021)

4. Seire (2021)

Hastane ya da sağlık merkezi gibi bir mekânda geçen bu film, içinede bulunduğu ortamın güvenliğini yitirmesiyle birlikte ürkütücü bir atmosfere dönüşüyor. Hasta bakımı, enfeksiyon korkusu, tıbbi gizemler… İlaçlar, serumlar, gizlenen teşhisler… Korku, fiziksel değil zihinsel; paranoyanın, bilinmeyenin ürkütücülüğüyle yükseliyor. İzledikçe “orada bir şey var” hissi sinyaller yollamaya başlıyor.

5. The Cursed: Dead Man’s Prey (2021)

5. The Cursed: Dead Man’s Prey (2021)

Ölümle yüzleşme, suçun laneti ve ölmüş bedenin dirilmesi gibi karanlık motiflerle bezeli. Bir gazeteci cinayeti araştırırken, katilin aslında dirilmiş bir ceset olduğu ortaya çıkıyor; gerçeklik sınırları bulanıklaşıyor. Korku burada sadece varlıkla değil yoklukla da ilgili; insan bedeniyle, ölümüyle konuşuyor. Karakterler geçmişin gölgeleriyle dans ediyor; her arkada gizli bir sır var.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. The Closet (2020)

6. The Closet (2020)

Kocaev, gizemli kayboluşlar ve evin içinde saklanan karanlık sırlarla bezeli bir ev. Küçük kız çocuğu aniden ortadan kaybolunca, babası paniğe kapılıyor; evin sıradan olmayan köşeleri, dolap içi karanlığı devreye giriyor. “Ev bark güvenlidir” gibi bildiğin hissiyatla giriyorsun ama film seni oradan alıp başka yerlerde sallıyor. Korku sessiz geliyor, çığlığı duymadan önce gerilimi hissediyorsun.

7. Peninsula (2020)

7. Peninsula (2020)

Train to Busan’ın devamı gibi ama daha karanlık, daha umutsuz. Zombilerle dolmuş Kore Yarımadası’na geri dönülüyor; para, kurtuluş ya da umut arasında insan ilişkileri çürümüş durumda. Karakterler sadece zombilerle değil, diğer insanlarla da mücadele içinde; güven az, ihaneti bol. Görüntüler sert, aksiyon yüksek; her sahne belli ki izleyiciye nefes tembelliği vermez. Ama ilk film kadar sıcak duygular yok, daha çok hayatta kalma kâbusu.

8. #Alive (2020)

8. #Alive (2020)

Bir gün ansızın çıkan zombi salgınıyla Seoul’deki apartmanlarda yaşayan insanlar hayatlarıyla sınanıyor. Oyuncu/gamer karakterimiz Oh Joon-woo, sosyal izolasyon ve virüs tehdidi arasında yalnız kalıyor; dışarıyla tek bağlantısı pencere ya da balkondan gördükleri. Hayatta kalma çabası, kamp malzemeleri, yiyecek stoklama, çaresizlik hissi… Her şey kıt; korku yalnızlıktan geliyor. Her virajda “acaba kim ölecek, kim kalacak” denen türden.

9. Svaha: The Sixth Finger (2019)

9. Svaha: The Sixth Finger (2019)

Tarikatlar, gizemli cinayetler, dinî semboller… Bir rahip araştırma yaparken karanlık bir örgütün şeytani planlarına denk geliyor. Sıradan bir dedektiflik hikâyesi değil, her sahnesi uğursuz bir havayla kaplı. Gerçek ile inanç arasındaki ince çizgide dolaştırıyor seni.

10. The Call (2020)

10. The Call (2020)

İki kadın, farklı zamanlarda aynı evde yaşıyor ve eski bir telefonla birbirlerine bağlanıyor. Biri geleceği öğreniyor, diğeri geçmişi değiştirmeye kalkıyor. Ama işin rengi hızla bozuluyor, kurban avcıya dönüşüyor. Gerilimi korkuya karışıyor, “ya ben olsam” dedirten sahnelerle dolu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Door Lock (2018)

11. Door Lock (2018)

Genç bir kadın, yalnız yaşadığı evinde kapı kilidinde oynanmış olduğunu fark ediyor. Küçük bir detay gibi başlıyor ama derin bir takıntının, psikopatın peşinde olduğunu öğreniyoruz. Ev dediğin güvenli alanın paramparça oluşu, izleyiciyi tedirgin ediyor. Kanlı sahnelerden çok paranoyasıyla korkutan bir film.

12. Gonjiam: Haunted Asylum (2018)

12. Gonjiam: Haunted Asylum (2018)

YouTube için video çekmeye giden bir grup genç, Kore’nin en lanetli akıl hastanesine giriyor. Klasik found footage tarzı, ama Kore işi olduğu için ritmi yüksek, korkuları çarpıcı. Karanlık koridorlar, kameraya doğru koşan gölgeler… “Ben oraya girmezdim” diye bağırasın geliyor.

13. Monstrum (2018)

13. Monstrum (2018)

1600’lerde geçen tarihsel bir korku. Krallığı dehşete düşüren gizemli bir yaratık ortaya çıkıyor. Hem siyasi entrikalar hem de köyleri kana bulayan yaratığın hikâyesi iç içe. Tarih, folklor ve korku birleşince farklı bir tat çıkmış. Aksiyon bol, yaratığın tasarımı ürkütücü.

14. Warning: Do Not Play (2019)

14. Warning: Do Not Play (2019)

Korku filmi çekmek isteyen genç bir yönetmen, lanetli olduğu söylenen eski bir yapımı araştırmaya başlıyor. Karanlık sinema salonları, kayıp görüntüler, yarım kalmış filmler işin içine girince, gerçek ile kurmaca birbirine karışıyor. Hem meta bir korku, hem de sanatın karanlık yüzüne dair bir şeyler söylüyor. İzlerken koltuğa yapışabilirsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın