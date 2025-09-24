İki Tutku Bir Arada: Güney Kore Yapımı 15 Korku Filmini İzlerken Büyük Panik Yaşayacaksınız!
Korku filmi izleyicileri bu yapımlara adeta tutkundur. Film izlemek için vakti olduğu her an, mutlaka iyi bir korku filmi izlemeyi tercih eder. Benzer şekilde Kore yapımı dizi ve filmlere ilgi duyan insanlar da var. Onlar da yerli yapımlar dahil başka bir şey izlemek istemez. Tek istedikleri daha fazla Kore yapımıdır.
Biz de bu iki tutkuyu birleştirdik. Sizler için Güney Kore yapımı korku filmlerini derledik!
İyi seyirler! 🍿
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Holy Night: Demon Hunters (2025)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Lingering (2020)
3. The 8th Night (2021)
4. Seire (2021)
5. The Cursed: Dead Man’s Prey (2021)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. The Closet (2020)
7. Peninsula (2020)
8. #Alive (2020)
9. Svaha: The Sixth Finger (2019)
10. The Call (2020)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Door Lock (2018)
12. Gonjiam: Haunted Asylum (2018)
13. Monstrum (2018)
14. Warning: Do Not Play (2019)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın