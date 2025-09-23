onedio
Bu Sürprize Hazır Değiliz: Harry Potter Dizisinde Voldemort Karakteri Kadın Olabilir!

Harry Potter
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.09.2025 - 10:04

Harry Potter fantastik evrenini diziye aktaran Harry Potter dizisinin çekimleri şu sıralar sürüyor. İlk sezonuyla 2027'de izleyebileceğimiz Harry Potter dizisinde Voldemort karakteri bir sır gibi saklanıyordu. Ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sürpriz açıklamaya göre, Voldemort karakteri için hem kadın hem erkek oyuncularla görüşüldüğü öğrenildi.

Harry Potter fanları diziyi sabırsızlıkla bekliyor.

Çekimleri süren Harry Potter dizisi, 2027 yılında izleyiciyle buluşacak. Setten gelen görüntüler şimdiden büyük heyecan yaratırken diziyle ilgili gelişmeler de şaşırtmaya devam ediyor!

Sır gibi saklanan Voldemort karakteriyle ilgili bomba bir gelişme yaşandı.

Daha önce Cillian Murphy, Tom Hiddleston, Paul Bettany, Ralph Fiennes ve Benedict Buumberbatch gibi isimlerin Voldemort olabileceği iddiası ortaya atılmıştı. Ancak muhtemelen hiçbirimizin beklemediği bir açıklama geldi. Voldemort karakteri için hem kadın hem erkek oyuncularla görüşüldüğü ortaya çıktı. Yani Harry Potter dizisinde Voldemort, kadın olarak karşımıza çıkabilir!

