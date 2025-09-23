Bu Sürprize Hazır Değiliz: Harry Potter Dizisinde Voldemort Karakteri Kadın Olabilir!
Harry Potter fantastik evrenini diziye aktaran Harry Potter dizisinin çekimleri şu sıralar sürüyor. İlk sezonuyla 2027'de izleyebileceğimiz Harry Potter dizisinde Voldemort karakteri bir sır gibi saklanıyordu. Ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sürpriz açıklamaya göre, Voldemort karakteri için hem kadın hem erkek oyuncularla görüşüldüğü öğrenildi.
Harry Potter fanları diziyi sabırsızlıkla bekliyor.
Sır gibi saklanan Voldemort karakteriyle ilgili bomba bir gelişme yaşandı.
