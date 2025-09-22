Serdar Ortaç’ın Hayatını Anlatacak Filmde Kubilay Aka’nın Oynayacağı Duyurulmuştu: Genç Oyuncu Açıklama Yaptı
Serdar Ortaç’ın hayatını anlatacak olan film için Kubilay Aka’nın başrolde yer alacağı açıklanmıştı. Kısa sürede gündem olan haber hem “ne gerek var” yorumları almış, hem de hayranlarını sevindirmişti. Filmde Serdar Ortaç’ı canlandıracağı söylenen oyuncu haberlerin artmasıyla birlikte olaya ilişkin açıklamasını dile getirdi. Gelin detaylara geçelim!
Serdar Ortaç magazinde sıkça yer alan isimlerden olduğu için aslında hayatına hepimiz hakimiz.
Kubilay Aka, haberlerin asılsız olduğunu dile getirdi.
