Serdar Ortaç’ın Hayatını Anlatacak Filmde Kubilay Aka’nın Oynayacağı Duyurulmuştu: Genç Oyuncu Açıklama Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
22.09.2025 - 14:50

Serdar Ortaç’ın hayatını anlatacak olan film için Kubilay Aka’nın başrolde yer alacağı açıklanmıştı. Kısa sürede gündem olan haber hem “ne gerek var” yorumları almış, hem de hayranlarını sevindirmişti. Filmde Serdar Ortaç’ı canlandıracağı söylenen oyuncu haberlerin artmasıyla birlikte olaya ilişkin açıklamasını dile getirdi. Gelin detaylara geçelim!

Serdar Ortaç magazinde sıkça yer alan isimlerden olduğu için aslında hayatına hepimiz hakimiz.

Yaşadığı maddi kayıplar, aşk hikayeleri, sağlık problemleri derken aslında filme konu olacak çok detay var. Projenin ne zaman faaliyete geçeceği belli değil. Ancak geçtiğimiz günlerde Kubilay Aka’nın kadroda olduğu açıklanmıştı.

Kubilay Aka, haberlerin asılsız olduğunu dile getirdi.

“Sevgili Serdar Ortaç’ı, sayısız kere dinlediğimiz hit şarkılarını çocukluğumdan beri dinler ve çok severim. Ancak onu canlandıracağıma dair çıkan haberler doğru değil. Böyle bir teklif almadım. Herhangi bir şekilde bana bir proje veya senaryo da gelmedi. Şu an tek odağım; ekranda, sahnede ve dijitalde yer alan projelerim. Önümüzdeki sezonun yoğunluğu kadar heyecanı da çok büyük, izleyiciyle buluşmak için sabırsızlanıyorum.” 

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
