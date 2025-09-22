Serdar Ortaç’ın Hayatını Anlatacak Filmde Kubilay Aka’nın Oynayacağı Duyurulmuştu: Genç Oyuncu Açıklama Yaptı

“Sevgili Serdar Ortaç’ı, sayısız kere dinlediğimiz hit şarkılarını çocukluğumdan beri dinler ve çok severim. Ancak onu canlandıracağıma dair çıkan haberler doğru değil. Böyle bir teklif almadım. Herhangi bir şekilde bana bir proje veya senaryo da gelmedi. Şu an tek odağım; ekranda, sahnede ve dijitalde yer alan projelerim. Önümüzdeki sezonun yoğunluğu kadar heyecanı da çok büyük, izleyiciyle buluşmak için sabırsızlanıyorum.”