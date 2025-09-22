onedio
Kızılcık Şerbeti’nde Feyza Civelek ve Sibel Taşçıoğlu Krizine Gold Film’den Açıklama Geldi!

Elif Sude Yenidoğan
22.09.2025 - 13:57

Kızılcık Şerbeti’nde geçtiğimiz sezon ayrılığıyla gündeme gelen Sibel Taşçıoğlu hakkında yeni iddialar ortaya atılmıştı. Dizideki ayrılığın perde arkasında, rol arkadaşı Feyza Civelek’le yaşanan gerilimler olduğu sık sık öne sürülüyor. Şimdiyse Civelek’in sette koltuğa işerken yakalandığı ve Taşçıoğlu’nun kendisine tokat attığı söylentileri dönüp duruyordu. Gold Yapım’dan olaya dair açıklama geldi.

Gold Film olaya ilişkin aşağıda yer alan açıklamayı yaptı.

“Kamuoyunun Bilgisine;

Kızılcık Şerbeti dizimizin oyuncuları hakkında son günlerde sosyal medyada yer alan asılsız ve mesnetsiz iddiaların gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz.

Pembe karakterinin hikayesi doğal akışında sona ermiş ve bu nedenle oyuncumuz dizimizin kadrosundan ayrılmıştır. Bu ayrılışın üzerinden beş ay geçtikten sonra, basında ve sosyal medyada oyuncularımız hakkında asılsız iddialarda bulunulmasının dizimize zarar vermeye yönelik olduğu açıktır.

Kamuoyunun yanıltıcı, gerçeğe dayanmayan haberlere ve spekülasyonlara itibar etmemesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Gold Film

