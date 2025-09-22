onedio
Pazar Akşamı Dizilerde Adeta Taht Kavgası Yaşandı! 21 Eylül Reyting Sonuçları Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.09.2025 - 11:38

Pazar akşamı televizyon ekranlarında adeta bir yarış vardı. Çarpıntı, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar yeni bölümleriyle izlendi. Diğer yandan Eşref Rüya ve Halef gibi diziler tekrar bölümleriyle ekrandaydı. Şimdiyse geçtiğimiz akşamın reyting sonuçları açıklandı. İki ayrı birinci vardı. Gelin detaylara geçelim!

Teşkilat dizisi geçtiğimiz akşam yeni sezonun ilk bölümüyle ekrana geldi.

Rabia Soytürk’ün kadroya dahil olması merak uyandırmıştı. İzleyiciler de diziyi dört gözle beklediğini reytinglerle kanıtladı. Dizi Total’de 5,67 ve ABC1’de 5,58 ile zirveye oturdu! AB’de ise 4,39 ile ikinci oldu.

Çarpıntı ise ertelenen 2. bölümüyle izleyiciyle buluştu.

Geçtiğimiz hafta maç yayını sebebiyle ekranlara ara vermişti. Kerem Bürsin ve Lizge Cömert’in başrolündeki dizi AB’de 4,93 ile birinci olmayı başardı. Total’de 5,09, ABC1’de ise 5,23 ile ikinci oldu.

MasterChef 2025’de izleyici kitlesini korumaya devam etti.

Sevilen yarışma tüm kategorilerde üçüncü sıraya yerleşti.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
