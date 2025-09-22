Pazar Akşamı Dizilerde Adeta Taht Kavgası Yaşandı! 21 Eylül Reyting Sonuçları Açıklandı

Pazar akşamı televizyon ekranlarında adeta bir yarış vardı. Çarpıntı, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar yeni bölümleriyle izlendi. Diğer yandan Eşref Rüya ve Halef gibi diziler tekrar bölümleriyle ekrandaydı. Şimdiyse geçtiğimiz akşamın reyting sonuçları açıklandı. İki ayrı birinci vardı. Gelin detaylara geçelim!