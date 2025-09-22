İsmail Küçükkaya Devri Sona Erdi: Ünlü Haber Spikeri Halk TV'ye Böyle Veda Etti
Ünlü haber spikeri İsmail Küçükkaya, Halk TV'den ayrıldı. Üç senedir Halk TV'de 'Yeni Bir Sabah' programını sunan Küçükkaya, X hesabından veda paylaşımı yaptı. Halk TV'nin en çok izlenen isimlerinden olan İsmail Küçükkaya'nın nereye gittiği merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
Halk TV'de üç senelik İsmail Küçükkaya dönemi sona erdi.
Ünlü haber spikeri İsmail Küçükkaya, Halk TV'ye böyle veda etti:
İsmail Küçükkaya nerede, hangi kanalda?
