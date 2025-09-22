İsmail Küçükkaya Devri Sona Erdi: Ünlü Haber Spikeri Halk TV'ye Böyle Veda Etti

'1992’de Hürriyet’te başlayan meslek hayatımın son 3 yılını Halk TV’de geçirdim.

Memleket sevgisi ve meslek aşkıyla çalıştığım bu 3 yılda da beni yalnız bırakmayan değerli izleyenlerime ve Halk TV emekçilerine sonsuz teşekkürlerimle birlikte daimi iyilik dileklerimi sunuyorum.

Halk TV’den ayrıldım ama Halk TV’nin demokrasimize, medya dünyamıza ve halkımıza hizmetlerinin devam etmesini tüm kalbimle diliyorum. Yön.Kur. Bşkn Cafer Mahiroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Kendisinin ve Halk TV’nin yolu açık olsun. Fedakar emekçileri ise asla unutmayacağım.'