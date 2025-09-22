onedio
İsmail Küçükkaya Devri Sona Erdi: Ünlü Haber Spikeri Halk TV'ye Böyle Veda Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.09.2025 - 10:52

Ünlü haber spikeri İsmail Küçükkaya, Halk TV'den ayrıldı. Üç senedir Halk TV'de 'Yeni Bir Sabah' programını sunan Küçükkaya, X hesabından veda paylaşımı yaptı. Halk TV'nin en çok izlenen isimlerinden olan İsmail Küçükkaya'nın nereye gittiği merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Halk TV'de üç senelik İsmail Küçükkaya dönemi sona erdi.

Üç senedir Halk TV'de sabah yayınlarını sunan ünlü haber spikeri İsmail Küçükkaya, ayrılığını duyurdu. Geçen haftalarda ayrıldığı belli olan Küçükkaya, X hesabından bir paylaşım yaptı.

Ünlü haber spikeri İsmail Küçükkaya, Halk TV'ye böyle veda etti:

'1992’de Hürriyet’te başlayan meslek hayatımın son 3 yılını Halk TV’de geçirdim. 

Memleket sevgisi ve meslek aşkıyla çalıştığım bu 3 yılda da beni yalnız bırakmayan değerli izleyenlerime ve Halk TV emekçilerine sonsuz teşekkürlerimle birlikte daimi iyilik dileklerimi sunuyorum.

Halk TV’den ayrıldım ama Halk TV’nin demokrasimize, medya dünyamıza ve halkımıza hizmetlerinin devam etmesini tüm kalbimle diliyorum. Yön.Kur. Bşkn Cafer Mahiroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Kendisinin ve Halk TV’nin yolu açık olsun. Fedakar emekçileri ise asla unutmayacağım.'

İsmail Küçükkaya nerede, hangi kanalda?

Ekranların sevilen ismi olan İsmail Küçükkaya'nın nerede olduğu ve hangi kanala geçtiği araştırılmaya başlandı. İddialara göre Halk TV’den ayrılan İsmail Küçükkaya’nın yeni adresi TV100 oldu. Ancak İsmail Küçükkaya ve TV100’den resmi bir açıklama yapılmadı.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
