Bir Devrin Çöküşü: Türkiye'nin 49 Yıllık Holdingi Borçları Nedeniyle İflas Etti

Bir Devrin Çöküşü: Türkiye’nin 49 Yıllık Holdingi Borçları Nedeniyle İflas Etti

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
22.09.2025 - 10:35

Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle küçük, büyük tüm şirketler borç batağında. Türkiye’nin önde gelen dev firmaları küçülmeye giderken pek çoğu ise iflas etti. İflas eden devlere bir yenisi daha eklendi. Sözcü'den Murat Beyaz'ın haberine göre 1976 yılında kurulan Oskar Holding borçları nedeniyle iflas etti.

Türkiye'nin 49 yıllık dev holdingi iflas etti.

Türkiye'nin 49 yıllık dev holdingi iflas etti.

Oskar Holding, 1976 yılından bu yana enerji, inşaat gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin 49 yıllık dev holdingi, Akkuyu Nükleer Santrali ve TEİAŞ gibi dev projelerde görev almıştı. Oskar Holding, borçları nedeniyle konkordato başvurusu yaptı. Ancak şirketin başvurusu Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından reddedildi.

Holdingin borcu 2 milyar TL'yi geçti.

Holdingin borcu 2 milyar TL’yi geçti.

Şirket, yüksek enflasyon ve ekonomik dalgalanmaları gerekçe göstererek konkordato ilan etmişti. Mahkeme holdingin borçlarını ödeyemediğine hükmederek iflasına karar verdi. Karara göre Oskar Yatırım Enerji, Oskar Enerji, Oskar Led Aydınlatma ve Anadolu Elektrik Sanayi’nin de aralarında bulunduğu grup şirketlerinin tamamı iflas kapsamına alındı.

Öte yandan şirketin borcunun 2 milyar lirayı geçtiği ortaya çıktı.

