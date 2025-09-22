Bir Devrin Çöküşü: Türkiye’nin 49 Yıllık Holdingi Borçları Nedeniyle İflas Etti
Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle küçük, büyük tüm şirketler borç batağında. Türkiye’nin önde gelen dev firmaları küçülmeye giderken pek çoğu ise iflas etti. İflas eden devlere bir yenisi daha eklendi. Sözcü'den Murat Beyaz'ın haberine göre 1976 yılında kurulan Oskar Holding borçları nedeniyle iflas etti.
Türkiye'nin 49 yıllık dev holdingi iflas etti.
Holdingin borcu 2 milyar TL’yi geçti.
