Çin’de Yeni Salgın: Acil Durum İlan Edildi! Sivrisinekten Bulaşıyor

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, Chikungunya virüsü sivrisineklerden bulaşıyor. Chikungunya ateşi, Kuzey ve Güney Amerika, Asya, Afrika ve daha dar ölçekte Avrupa'da salgınlara yol açabilen bulaşıcı bir hastalık olarak biliniyor.

Chikungunya Belirtileri Neler?

Bu virüs kendisini ateş ve eklem ağrılarıyla gösteriyor. Diğer belirtileri ise eklemlerde ödem, kas ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk ve ciltte döküntüler.

Öte yandan Çin'de en son ağustosta Guangdong eyaletinin Foşan şehrinde Chikungunya ateşi salgını meydana geldi. Vaka sayısı günde 600'e kadar çıkmıştı.