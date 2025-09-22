onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Çin’de Yeni Salgın: Acil Durum İlan Edildi! Sivrisinekten Bulaşıyor

Çin’de Yeni Salgın: Acil Durum İlan Edildi! Sivrisinekten Bulaşıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.09.2025 - 08:37

Çin'de yeni salgın alarmı verildi. Bu kez tehlikenin adı: Chikungunya! Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletinin Ciangmın şehrinde 1714 vaka bildirildi. Şehirde acil durum ilan edildi. Peki Chikungunya nedir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çin'de ortaya çıkan yeni salgın Chikungunya nedeniyle alarm verildi.

Çin'de ortaya çıkan yeni salgın Chikungunya nedeniyle alarm verildi.

Covid-19 salgını nedeniyle dünya yeni bir salgına karşı diken üstünde. Çin'den yine korkutan haberler gelmeye başladı. Chikungunya virüsüyle bağlantılı 1714 vaka olduğu bildirildi. Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Ciangmın şehrinde görülen vakalar nedeniyle sağlık otoriteleri, 3. seviye 'halk sağlığı acil durumu' ilan etti. 

Vakaların tamamının hafif düzeyde olduğu, ağır hasta ve can kaybının görülmediği kaydedildi.

Chikungunya Virüs Nedir?

Chikungunya Virüs Nedir?

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, Chikungunya virüsü sivrisineklerden bulaşıyor. Chikungunya ateşi, Kuzey ve Güney Amerika, Asya, Afrika ve daha dar ölçekte Avrupa'da salgınlara yol açabilen bulaşıcı bir hastalık olarak biliniyor.

Chikungunya Belirtileri Neler?

Bu virüs kendisini ateş ve eklem ağrılarıyla gösteriyor. Diğer belirtileri ise eklemlerde ödem, kas ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk ve ciltte döküntüler.

Öte yandan Çin'de en son ağustosta Guangdong eyaletinin Foşan şehrinde Chikungunya ateşi salgını meydana geldi. Vaka sayısı günde 600'e kadar çıkmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
9
6
4
3
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın