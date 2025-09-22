Falcı Ücretleri Dudak Uçuklattı! Eski Sevgilim Dönecek mi, Sınavım Nasıl Geçecek? Bu Soruların Bedeli 2 Bin TL

Sosyal medyada fal ve tarot hesapları her geçen gün büyüyor. Falcılar ve tarot bakan kişilerin yeni ekmek kapısı TikTok ve Instagram gibi pek çok sosyal medya platformu oldu. Türkiye’den Gamze Erdoğan’ın haberine göre “Eski sevgilim geri dönecek mi?”, “Sınavım nasıl geçecek?” soruları en sık sorulan sorulardan biri.

Fal ve tarot ücretleri ise ağızları açık bırakıyor. Seansların 15 dakikası 500 TL, bir saati ise 2 bin TL’den başlıyor.