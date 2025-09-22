Falcı Ücretleri Dudak Uçuklattı! Eski Sevgilim Dönecek mi, Sınavım Nasıl Geçecek? Bu Soruların Bedeli 2 Bin TL
Falcılık tehlikesi giderek büyüyor. Fal adı altında umut ticareti yapan kişilerin istediği ücretler ise dudak uçuklatıyor. Türkiye gazetesinden Gamze Erdoğan’ın haberine göre falcıların 15 dakikalık seansı 500 TL… Bir saati ise 2 bin TL’den başlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geleceğini, ne yaşayacağını merak edenler falcıların yolunu tutuyor. Falcı ücretleri ise dudak uçuklatıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın