Falcı Ücretleri Dudak Uçuklattı! Eski Sevgilim Dönecek mi, Sınavım Nasıl Geçecek? Bu Soruların Bedeli 2 Bin TL

Falcı Ücretleri Dudak Uçuklattı! Eski Sevgilim Dönecek mi, Sınavım Nasıl Geçecek? Bu Soruların Bedeli 2 Bin TL

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.09.2025 - 08:03

Falcılık tehlikesi giderek büyüyor. Fal adı altında umut ticareti yapan kişilerin istediği ücretler ise dudak uçuklatıyor. Türkiye gazetesinden Gamze Erdoğan’ın haberine göre falcıların 15 dakikalık seansı 500 TL… Bir saati ise 2 bin TL’den başlıyor.

Geleceğini, ne yaşayacağını merak edenler falcıların yolunu tutuyor. Falcı ücretleri ise dudak uçuklatıyor.

Geleceğini, ne yaşayacağını merak edenler falcıların yolunu tutuyor. Falcı ücretleri ise dudak uçuklatıyor.

Sosyal medyada fal ve tarot hesapları her geçen gün büyüyor. Falcılar ve tarot bakan kişilerin yeni ekmek kapısı TikTok ve Instagram gibi pek çok sosyal medya platformu oldu. Türkiye’den Gamze Erdoğan’ın haberine göre “Eski sevgilim geri dönecek mi?”, “Sınavım nasıl geçecek?” soruları en sık sorulan sorulardan biri.

Fal ve tarot ücretleri ise ağızları açık bırakıyor. Seansların 15 dakikası 500 TL, bir saati ise 2 bin TL’den başlıyor.

3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası var.

3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası var.

Hukukçu Aylin Esra Eren, fal bakan pek çok kişinin vergi ödemediğini dile getirdi. Eren, 'Duyguları istismar eden kişiler, elde ettikleri gelirler üzerinden vergi ödemiyor ve açtıkları uygulamaları da suçtan elde ettikleri gelirleri, yani kara parayı aklamak amacıyla kullanıyor. Bu suçu işleyenler, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılıyor” dedi.

