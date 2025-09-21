Düğün Öncesi Mahallelerde Yaşanan Davul Zurnalı Eğlenceler Sosyal Medyanın Hedefinde
Yaz aylarıyla birlikte düğün sezonu da bir nevi açılmış oluyor. Mayıs'tan Ekim'e kadar geniş bir takvimi tercih eden evlenecek çiftler, düğün ya da nikah öncesi eğlenceleriyle de mahallelinin dikkatini çekmeyi başarıyor. 'Gelin alma' adeti denerek birçok kişi gelinin evinin önünde davul zurnalı eğlenceler yapıyor.
Tüm mahallenin şahit olduğu bu anlar kimi zaman rahatsızlık yaratabiliyor. Sosyal medyada bir kullanıcının 'Mecbur muyuz arkadaş sen evleniyorsun diye bu gürültüye?' diyen paylaşımına 'Mecbursunuz' diyen bir başka kullanıcının yorumu tepki çekti.
Çiftler düğünleri ve nikahları kadar artık evden çıkış anlarını bile programlıyor.
Sosyal medyada tartışmaları başlatan ilk paylaşım bu oldu...
