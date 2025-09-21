onedio
Düğün Öncesi Mahallelerde Yaşanan Davul Zurnalı Eğlenceler Sosyal Medyanın Hedefinde

Hakan Karakoca
21.09.2025 - 19:35

Yaz aylarıyla birlikte düğün sezonu da bir nevi açılmış oluyor. Mayıs'tan Ekim'e kadar geniş bir takvimi tercih eden evlenecek çiftler, düğün ya da nikah öncesi eğlenceleriyle de mahallelinin dikkatini çekmeyi başarıyor. 'Gelin alma' adeti denerek birçok kişi gelinin evinin önünde davul zurnalı eğlenceler yapıyor. 

Tüm mahallenin şahit olduğu bu anlar kimi zaman rahatsızlık yaratabiliyor. Sosyal medyada bir kullanıcının 'Mecbur muyuz arkadaş sen evleniyorsun diye bu gürültüye?' diyen paylaşımına 'Mecbursunuz' diyen bir başka kullanıcının yorumu tepki çekti.

Çiftler düğünleri ve nikahları kadar artık evden çıkış anlarını bile programlıyor.

'Gelin alma' şeklinde bilinen minik tören artık sadece davul zurnalı bir eğlence değil yer yer bandolu büyük organizasyonlara dönüşüyor. Haliyle çıkan bu gürültü komşuları da rahatsız ediyor. 

Hastaların, bebeklerin durumunun yanı sıra bazı vatandaşlar bunlar olmasa bile şehir hayatında bunun kabul edilemeyeceğini düşünüyor.

Sosyal medyada tartışmaları başlatan ilk paylaşım bu oldu...

Bir kullanıcının haklı denecek bu tepkisine başka bir kullanıcı 'Mecbursunuz' deyince büyük bir tepki aldı. 

Kullanıcı paylaşımında, 'evet mecbursunuz 10 dakika millete tahammül etmeyi öğrenin gebermezsiniz hepiniz başıma ingiltere prensesi kesildiniz ayda yılda bir denk gelen düğüne de tahammül et ne lan bu fanus içinde kendinizi büyütmeler' şeklinde ifadelere yer vermişti. Bu cevabın ardından birçok kişi tepki gösterdi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
