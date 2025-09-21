"Zihnimiz Nefes Almıyor": Aşırı Tüketimi Normalleştirdiğimizi Söyleyen Kullanıcı Kendisine Hak Verdirdi
Günümüzde kafamızı meşgul edecek birçok şey var. Günlük yaşamdan hobilerimize kadar günümüz gelişmeleri her şeyi radikal bir şekilde etkiliyor.
Bir kullanıcı da 'Aşırı tüketimi normalleştirdik' diyerek 'Sanki zihniniz için hiç nefes alacak alan yok' ifadelerini kullandı. Birçok kullanıcı bu sözlere hak verdi.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aşırı tüketimi gerçekten normalleştirdik mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki diğer kullanıcılar ne düşünüyor?
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Siz neler düşünüyorsunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın