onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
"Zihnimiz Nefes Almıyor": Aşırı Tüketimi Normalleştirdiğimizi Söyleyen Kullanıcı Kendisine Hak Verdirdi

"Zihnimiz Nefes Almıyor": Aşırı Tüketimi Normalleştirdiğimizi Söyleyen Kullanıcı Kendisine Hak Verdirdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.09.2025 - 15:40

Günümüzde kafamızı meşgul edecek birçok şey var. Günlük yaşamdan hobilerimize kadar günümüz gelişmeleri her şeyi radikal bir şekilde etkiliyor.

Bir kullanıcı da 'Aşırı tüketimi normalleştirdik' diyerek 'Sanki zihniniz için hiç nefes alacak alan yok' ifadelerini kullandı. Birçok kullanıcı bu sözlere hak verdi.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aşırı tüketimi gerçekten normalleştirdik mi?

Aşırı tüketimi gerçekten normalleştirdik mi?
twitter.com

Bir kullanıcı, zihnimizi dinlendirebileceğimiz bir alanın olmadığını dile getirdi.

Peki diğer kullanıcılar ne düşünüyor?

Peki diğer kullanıcılar ne düşünüyor?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın