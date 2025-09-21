onedio
Elleri ve Ayakları Anormal Bir Şekilde Kabuklanıyor: "Ağaç Adam" Olarak Bilinen Adamın Trajik Hayatı

Elleri ve Ayakları Anormal Bir Şekilde Kabuklanıyor: "Ağaç Adam" Olarak Bilinen Adamın Trajik Hayatı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.09.2025 - 12:48

Bangladeş’te yaşayan ve “Ağaç Adam” olarak bilinen Abul Bajandar, elleri ve ayaklarında kabuk benzeri büyümelerle yaşamını sürdürüyor. Nadir görülen bu hastalık, sadece fiziksel acı vermekle kalmıyor, günlük yaşamını ve sosyal hayatını da etkiliyor.

Gelin, o trajik hayata birlikte bakalım...

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/news/worl...
Bangladeş’te yaşayan Abul Bajandar, nadir görülen ve son derece acı verici bir hastalık nedeniyle “ağaç adam” olarak anılıyor.

Epidermodysplasia verruciformis olarak bilinen bu durum, eller ve ayaklarda kabuk benzeri lezyonların oluşmasına neden oluyor. İlerlediğinde ise tek çözüm çoğu zaman ameliyatla lezyonların alınması veya ampütasyon.

Hastalık, bağışıklık sistemindeki bir bozukluk nedeniyle insan papilloma virüsüne (HPV) karşı vücudun savunmasız kalmasıyla tetikleniyor.

Michigan’da görev yapan plastik cerrah Dr. Anthony Youn, bu sendromun oldukça nadir olduğunu ve genellikle her iki ebeveynden miras yoluyla geçtiğini belirtiyor.

“Bu durum, sadece fiziksel acı vermekle kalmıyor, aynı zamanda bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde başka hastalıkların görülme olasılığını da artırıyor. Tedavi edilmediğinde lezyonlar kansere dönüşebilir” diyor Dr. Youn.

Abul Bajandar, 2016’dan bu yana elleri ve ayaklarındaki kabuk benzeri büyümeler nedeniyle 25 ameliyat geçirdi.

Bangladeş’in “ağaç adamı” olarak anılan Bajandar, dayanılmaz ağrısını dindirmek ve ellerinin amputasyonu için doktorlardan yardım istemek zorunda kaldı.

Uzmanlar, bu nadir hastalığın sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da son derece zorlayıcı olduğunu vurguluyor. Hastalar ellerini sürekli kapatmak ve toplumdan uzak kalmak zorunda kalabiliyor.

