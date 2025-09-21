Elleri ve Ayakları Anormal Bir Şekilde Kabuklanıyor: "Ağaç Adam" Olarak Bilinen Adamın Trajik Hayatı
Bangladeş’te yaşayan ve “Ağaç Adam” olarak bilinen Abul Bajandar, elleri ve ayaklarında kabuk benzeri büyümelerle yaşamını sürdürüyor. Nadir görülen bu hastalık, sadece fiziksel acı vermekle kalmıyor, günlük yaşamını ve sosyal hayatını da etkiliyor.
Gelin, o trajik hayata birlikte bakalım...
Bangladeş’te yaşayan Abul Bajandar, nadir görülen ve son derece acı verici bir hastalık nedeniyle “ağaç adam” olarak anılıyor.
Hastalık, bağışıklık sistemindeki bir bozukluk nedeniyle insan papilloma virüsüne (HPV) karşı vücudun savunmasız kalmasıyla tetikleniyor.
Abul Bajandar, 2016’dan bu yana elleri ve ayaklarındaki kabuk benzeri büyümeler nedeniyle 25 ameliyat geçirdi.
