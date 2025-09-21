Elleri ve Ayakları Anormal Bir Şekilde Kabuklanıyor: "Ağaç Adam" Olarak Bilinen Adamın Trajik Hayatı

Bangladeş’in “ağaç adamı” olarak anılan Bajandar, dayanılmaz ağrısını dindirmek ve ellerinin amputasyonu için doktorlardan yardım istemek zorunda kaldı.

Uzmanlar, bu nadir hastalığın sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da son derece zorlayıcı olduğunu vurguluyor. Hastalar ellerini sürekli kapatmak ve toplumdan uzak kalmak zorunda kalabiliyor.