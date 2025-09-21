onedio
Aralarındaki Akılalmaz Boy Farkı Yüzünden Linçlenen Çift Gelen Yorumlara Cevap Verdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.09.2025 - 09:29

Sosyal medyada paylaştıkları videolarla gündem olan Tiffani ve Austin, aralarındaki inanılmaz boy farkı yüzünden eleştirilerin hedefi oldu. Ancak çift, gelen sert yorumlara aldırış etmeden aşklarını yaşamaya devam ediyor.

Tiffani ve Austin çifti, aralarındaki büyük boy farkıyla dikkat çekiyor.

Ohio’da yaşayan Tiffani sadece 1.22 boyunda ve kendisini “küçük insan” olarak tanımlıyor. Eşi Austin ise oldukça uzun ve ikili bu farkı sosyal medyada eğlenceli içeriklere dönüştürüyor. Ancak her paylaşımın altında destek mesajları kadar ağır yorumlar da var.

Bazı takipçiler, Austin’in “çocukla birlikteymiş gibi göründüğünü” söyleyerek çifti hedef aldı.

Tiffani ise bu yorumlara aldırış etmeden ilişkilerini açıkça yaşamaya devam ediyor. Hatta zaman zaman alaycı bir dille eleştirilere yanıt veriyor.

Çiftin TikTok videolarında sık sık gündelik hayatlarına dair kesitler görülüyor.

Tiffani’nin evde rahat hareket edebilmesi için mutfak ve banyoya yerleştirdikleri tabureler, günlük yaşamlarının bir parçası olmuş durumda. Ancak Austin, bu taburelere sık sık takılıp parmaklarını çarpmaktan şikayetçi.

Tiffani ise boy farkını kafaya takmadığını söylüyor:

“Büyük erkekleri seviyorum, daha iyi. Ayrıca insan istemez mi kendisini koruyabilecek bir adamla birlikte olsun?”

