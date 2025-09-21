Aralarındaki Akılalmaz Boy Farkı Yüzünden Linçlenen Çift Gelen Yorumlara Cevap Verdi

Ohio’da yaşayan Tiffani sadece 1.22 boyunda ve kendisini “küçük insan” olarak tanımlıyor. Eşi Austin ise oldukça uzun ve ikili bu farkı sosyal medyada eğlenceli içeriklere dönüştürüyor. Ancak her paylaşımın altında destek mesajları kadar ağır yorumlar da var.