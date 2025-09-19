'Görmedim, Duymadım' Yok! WhatsApp'a Hatırlatıcı Özelliği Geldi
Kaynak: https://9to5mac.com/2025/09/17/whatsa...
WhatsApp, iOS kullanıcıları için mesajları unutmayı engelleyecek yeni bir özelliği aktif etti. Artık önemli mesajlar için kendi hatırlatıcılarınızı kurabilir, tek tek ya da grup sohbetlerinde gözden kaçan mesajların tekrar karşınıza çıkmasını sağlayabilirsiniz.
Detaylar içeriğin devamında...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
WhatsApp, kullanıcıların mesajlarını unutmasını önleyecek yeni bir özellik sunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatırlatıcıyı kurmak da son derece basit.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın