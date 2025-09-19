onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
'Görmedim, Duymadım' Yok! WhatsApp'a Hatırlatıcı Özelliği Geldi

'Görmedim, Duymadım' Yok! WhatsApp'a Hatırlatıcı Özelliği Geldi

whatsapp
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.09.2025 - 15:15

WhatsApp, iOS kullanıcıları için mesajları unutmayı engelleyecek yeni bir özelliği aktif etti. Artık önemli mesajlar için kendi hatırlatıcılarınızı kurabilir, tek tek ya da grup sohbetlerinde gözden kaçan mesajların tekrar karşınıza çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Detaylar içeriğin devamında...

Kaynak: https://9to5mac.com/2025/09/17/whatsa...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

WhatsApp, kullanıcıların mesajlarını unutmasını önleyecek yeni bir özellik sunuyor.

WhatsApp, kullanıcıların mesajlarını unutmasını önleyecek yeni bir özellik sunuyor.

Birkaç hafta önce test edilmeye başlanan “Hatırlatıcı” özelliği artık resmi olarak kullanıma açıldı.

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, belirli mesajlar için hatırlatıcılar kurabiliyor. Önceden belirlenmiş süreleri seçebileceğiniz gibi, 1 dakikadan 24 saate kadar kendi özel zamanlayıcınızı da ayarlayabilirsiniz.

Hatırlatıcıyı kurmak da son derece basit.

Hatırlatıcıyı kurmak da son derece basit.

Mesaj üzerinde “Bana Hatırlat” seçeneğini işaretliyorsunuz, süreyi belirliyorsunuz ve işlem tamam. Hatırlatıcıyı daha sonra iptal etmek de mümkün. Özellik hem birebir hem de grup sohbetlerinde çalışıyor.

Hatırlatıcı tetiklendiğinde, bildirim normal bir mesaj bildirimi gibi geliyor, fakat başında “Hatırlatıcı” etiketi yer alıyor. Böylece mesajın yeni değil, sizin hatırlatmanız için geldiğini hemen anlayabiliyorsunuz.

Meta, hatırlatıcıların tamamen gizli olduğunu ve sohbetteki diğer kişilerin sizin hatırlatıcı kurduğunuzu göremeyeceğini de belirtiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın