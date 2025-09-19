'Görmedim, Duymadım' Yok! WhatsApp'a Hatırlatıcı Özelliği Geldi

Mesaj üzerinde “Bana Hatırlat” seçeneğini işaretliyorsunuz, süreyi belirliyorsunuz ve işlem tamam. Hatırlatıcıyı daha sonra iptal etmek de mümkün. Özellik hem birebir hem de grup sohbetlerinde çalışıyor.

Hatırlatıcı tetiklendiğinde, bildirim normal bir mesaj bildirimi gibi geliyor, fakat başında “Hatırlatıcı” etiketi yer alıyor. Böylece mesajın yeni değil, sizin hatırlatmanız için geldiğini hemen anlayabiliyorsunuz.

Meta, hatırlatıcıların tamamen gizli olduğunu ve sohbetteki diğer kişilerin sizin hatırlatıcı kurduğunuzu göremeyeceğini de belirtiyor.