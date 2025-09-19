onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Sonbahar Ekinoksu Geliyor: 22 Eylül İtibarıyla Hayatında Yepyeni Bir Sayfa Açacak 5 Burç

Sonbahar Ekinoksu Geliyor: 22 Eylül İtibarıyla Hayatında Yepyeni Bir Sayfa Açacak 5 Burç

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.09.2025 - 13:15

22 Eylül’de gerçekleşecek sonbahar ekinoksu, gökyüzünde güçlü bir dönüm noktasını işaret ediyor. Güneş’in Terazi burcuna geçişiyle birlikte denge, uyum ve ilişkiler öne çıkarken, Başak burcunda yaşanan Güneş tutulmasının etkileri hâlâ hissedilecek. Bu dönem, bazı burçlar için adeta yeni bir başlangıcın kapısını aralıyor. Özellikle 5 burç, hayatlarında köklü değişimlerle yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Beraber bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sonbahar Ekinoksu Ne Anlama Geliyor?

Sonbahar Ekinoksu Ne Anlama Geliyor?

Ekinoks gününde gece ve gündüz eşitlenir, bu da denge ve uyumu simgeler. Evren, adeta bir ayna tutarak bize “Elde ettiğin sonuçtan memnun musun, yoksa bazı şeyleri gözden geçirmen mi gerekiyor?” diye sorar.

2025 sonbahar ekinoksu ise daha da özel, çünkü Başak burcundaki Güneş tutulmasıyla birleşerek güçlü bir dönüşüm enerjisi getiriyor. Güneş’in Terazi burcuna geçişi dengeyi, adaleti ve ilişkileri öne çıkarırken; Koç burcundaki Neptün karşıtlığı ise hayallerle gerçekler arasındaki perdeyi kaldıracak.

Peki bu ekinokstan en çok kimler etkilenecek?

Koç Burcu

Koç Burcu

Bu dönem Koçlar için kimlik sorgulamasıyla geçecek. “Ben kimim, kim olmak istiyorum?” soruları öne çıkacak. İlişkiler, iş hayatı ve hedeflerde eski yanılsamaları bırakmaya hazır olan Koçlar için yepyeni fırsatlar doğacak.

Başak Burcu

Başak Burcu

Güneş tutulması doğrudan sizin burcunuzda gerçekleştiği için değişimin merkezindesiniz. Maddi planlarınızı, kariyer hedeflerinizi ve hatta kendinize bakış açınızı sorgulayabilirsiniz. Evren size “Gerçek değerlerinle uyumlu yaşıyor musun?” diye soruyor.

Terazi Burcu

Ekinoks sizin için kişisel bir yılbaşı gibi. Güneş burcunuza geçerken yeni başlangıçların, cesur kararların ve kişisel dönüşümün kapısını aralıyor. İlişkilerden imaja kadar hayatınızın birçok alanında yeni bir sayfa açabilirsiniz.

Akrep Burcu

Akrepler için bu dönem arınma zamanı. Geçmişte sizi aşağı çeken ilişkiler, alışkanlıklar veya korkuları geride bırakma ihtiyacı öne çıkacak. Ruhsal çalışmalar ve içe dönüş size iyi gelecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Balık Burcu

Balık Burcu

Balık burçları için ekinoks, güven ve samimiyet temalarını gündeme taşıyor. Daha derin ilişkiler kurmak, duygusal olarak açılmak ve gerçek bir manevi yenilenme yaşamak mümkün. Kalbinizi dürüstçe ortaya koymanız size büyük bir dönüşüm getirecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın