Veteriner Açıkladı: Köpeğinize Sevginizi Göstermenin 5 Yolu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.09.2025 - 09:54

Köpekler koşulsuz sevgileriyle tanınır, peki onlara sevgimizi doğru şekilde nasıl gösterebiliriz? Veterinerler, köpeğinizle bağınızı güçlendirmenin ve mutluluklarını artırmanın beş etkili yolunu açıkladı. Küçük jestlerden doğru oyunlara, beslenmeden sınırlarına saygıya kadar, minik dostunuzun gönlünü kazanmanın pratik yöntemlerini öğrenmek istiyorsanız sizleri aşağıya alalım...

Köpeğinize sevginizi nasıl gösterebilirsiniz?

Günlük yaşamın bir parçası haline gelen köpekler, evden ayrıldığınızda üzülür, geri döndüğünüzde ise büyük bir sevinçle karşılarlar. Bu karşılama hem köpeğinize hem size büyük bir huzur sağlar.

Peki sevgimizi onlara doğru şekilde nasıl gösteririz? İnsanlar genellikle sarılmanın en iyi sevgi gösterisi olduğunu düşünür ancak köpekler her zaman bunu aynı şekilde hissetmeyebilir.

Köpek psikoloğu ve eğitmeni Philip Legood, Green Pantry’ye verdiği röportajda şöyle diyor:

'Köpeklerimizle sarılmak bize büyük bir rahatlık sağlar, ama köpekler aynı şekilde hissetmeyebilir. Bazı köpekler sarılmayı stresli bulabilir. Onları sıkıca kucaklamak, özellikle çocuklara öğretilmesi gereken önemli bir noktadır çünkü köpekler için bunaltıcı ve tehditkar gelebilir.'

Philip Legood, köpeğinize sevginizi gösterebilmeniz için 5 öneri paylaşıyor:

1. Yeni yerler keşfetmelerine izin verin

Köpekler yeni yerleri keşfetmeyi sever. Rutin yürüyüş güzergahını değiştirmek, onların zihinsel olarak uyarılmasını sağlar ve enerjilerini sağlıklı bir şekilde atmalarına yardımcı olur. Yeni bir ortam, farklı kokular ve yeni sosyal etkileşimler sunar.

2. İlginizi onların isteğine göre gösterin

Köpeklerin çoğu ilgi ve sevgiyi sever, ancak nasıl ve ne zaman temas kuracaklarını kendilerinin seçmesine izin vermek güven inşa eder. Kimi köpek karnını okşattırmayı sever, kimi yakınında uyumaktan hoşlanır. Önemli olan, köpeğinizin rahat olduğu anları takdir etmek ve onlara saygı göstermektir.

3. Zihinsel olarak meşgul edin

Oyun ve eğitim, köpeğinizle bağınızı güçlendirmenin harika bir yoludur. Özellikle aktif ve çalışkan ırklar, zihinsel olarak uyarılmaya ihtiyaç duyar. Getirme veya çekme oyunları, bulmaca oyuncakları ve çeviklik çalışmaları onları hem eğlendirir hem de enerjilerini doğru şekilde kullanmalarını sağlar.

4. Sağlıklı ve lezzetli bir beslenme sunun

Sağlıklı bir köpek mutlu bir köpektir. Doğal ve dengeli bir beslenme, köpeğinizin ruh halini ve enerjisini doğrudan etkiler. Ödül olarak verdiğiniz küçük atıştırmalıklar, iyi davranışları pekiştirmenin yanı sıra kalplerini de kazanmanın kolay bir yoludur.

5. Sınırlarına saygı gösterin

Tıpkı insanlar gibi köpeklerin de yalnız kalmak istedikleri anlar olur. Uyuduklarında, yemek yerken veya dinlenirken onlara alan tanımak, ilişkinizi güçlendirir ve güveni artırır.

