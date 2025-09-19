Veteriner Açıkladı: Köpeğinize Sevginizi Göstermenin 5 Yolu

Günlük yaşamın bir parçası haline gelen köpekler, evden ayrıldığınızda üzülür, geri döndüğünüzde ise büyük bir sevinçle karşılarlar. Bu karşılama hem köpeğinize hem size büyük bir huzur sağlar.

Peki sevgimizi onlara doğru şekilde nasıl gösteririz? İnsanlar genellikle sarılmanın en iyi sevgi gösterisi olduğunu düşünür ancak köpekler her zaman bunu aynı şekilde hissetmeyebilir.

Köpek psikoloğu ve eğitmeni Philip Legood, Green Pantry’ye verdiği röportajda şöyle diyor:

'Köpeklerimizle sarılmak bize büyük bir rahatlık sağlar, ama köpekler aynı şekilde hissetmeyebilir. Bazı köpekler sarılmayı stresli bulabilir. Onları sıkıca kucaklamak, özellikle çocuklara öğretilmesi gereken önemli bir noktadır çünkü köpekler için bunaltıcı ve tehditkar gelebilir.'