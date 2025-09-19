onedio
Her An Saldırabilirler: Öfke Kontrolü En Zor Olan 3 Burç

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.09.2025 - 09:02

Astroloji dünyasında her burcun farklı bir karakteri, güçlü ve zayıf yanları var. Kimileri soğukkanlılığıyla bilinirken, bazı burçlar öfkelerini dizginlemekte oldukça zorlanıyor. Aniden parlayan, kolay kolay sakinleşmeyen ve sabır sınırlarını aşınca çevresine gözdağı veren bu burçlar, öfke kontrolü konusunda diğerlerinden biraz daha dikkat çekiyor. İşte sinirlendiklerinde etrafındakileri şaşkına çevirebilecek üç burç...

Koç Burcu

Listenin ilk sırasında yer alan Koç, öfke sorunlarıyla en sık ilişkilendirilen burç. Mars gezegeni tarafından yönetilen Koçlar, savaş ve eylemin sembolü olan bu enerjiyi fazlasıyla taşır. Dinamik, tutkulu ve ateşli yapıları sayesinde hayata büyük bir enerjiyle yaklaşırlar. Ancak bu enerji, kontrolsüz bir anlarında öfke patlamalarına dönüşebilir. Çocukça inatlaşmalar ve ani öfke nöbetleri Koç burcunun klasik davranış biçimleri arasında sayılabilir.

Boğa Burcu

Boğa Burcu

Genelde sakin, dengeli ve sabırlı bilinen Boğalar, öfke konusuna gelince bambaşka bir yönlerini gösterebilir. Sabit burç olmaları sebebiyle değişime karşı dirençlidirler. Düzenlerinin bozulması ya da sınırlarının ihlal edilmesi, içten içe büyüyen bir öfke yaratabilir. Koç gibi ani patlamalar yaşamazlar; öfkeleri daha çok içe atılan, zamanla biriken ve gerektiğinde ağır şekilde ortaya çıkan bir yapıya sahiptir. Pasif-agresif tavırlar da Boğa burcunun öfke yönetiminde sık görülebilir.

Akrep Burcu

Akrep Burcu

Öfke denince akla gelen bir diğer burç ise Akrep. Su grubundan olan Akrepler duygularını son derece yoğun yaşar. Bu da öfke dahil olmak üzere tüm hislerinin derinleşmesine yol açar. Dışarıdan soğukkanlı görünebilirler, fakat içlerinde fırtınalar kopabilir. Özellikle güvenleri sarsıldığında ya da ihanete uğradıklarında öfkeleri yıllarca sürebilecek bir kine dönüşebilir. Takıntılı yapıları, yaşadıkları öfkeye adeta odaklanmalarına neden olur ve bu da süreci uzatır.

