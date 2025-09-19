Her An Saldırabilirler: Öfke Kontrolü En Zor Olan 3 Burç

Öfke denince akla gelen bir diğer burç ise Akrep. Su grubundan olan Akrepler duygularını son derece yoğun yaşar. Bu da öfke dahil olmak üzere tüm hislerinin derinleşmesine yol açar. Dışarıdan soğukkanlı görünebilirler, fakat içlerinde fırtınalar kopabilir. Özellikle güvenleri sarsıldığında ya da ihanete uğradıklarında öfkeleri yıllarca sürebilecek bir kine dönüşebilir. Takıntılı yapıları, yaşadıkları öfkeye adeta odaklanmalarına neden olur ve bu da süreci uzatır.