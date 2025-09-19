Sonuçları Ne Olacak? Gün Geçtikçe Ay Dünya'dan Uzaklaşıyor

Uzak gelecekte Dünya ile Ay’ın birbirine gelgit kilidi durumuna geçmesi bekleniyor. Bu gerçekleştiğinde Dünya’nın dönüş süresi ile Ay’ın yörünge süresi eşitlenecek ve Ay yalnızca gezegenimizin bir tarafından görülebilecek. Ancak bundan çok daha önce, yaklaşık 1 milyar yıl içinde Güneş’in parlaklığının artmasıyla okyanuslar buharlaşacak. Bu da gelgit etkisini sona erdirecek.

Daha da ileriye gittiğimizde, Güneş kırmızı dev evresine girerek hem Dünya’yı hem Ay’ı yok edecek. Yani Ay’ın uzaklaşması, kozmik ölçekte düşündüğümüzde, çok daha büyük bir sonun sadece küçük bir parçası.

Bugün İçin Ne Anlama Geliyor?

Ay’ın her yıl birkaç santimetre uzaklaşması, günlük yaşamımızda fark edilemeyecek kadar küçük bir değişim. Ancak astronomlar için bu hareket, Dünya’nın geçmişini anlamak ve geleceğini öngörmek açısından büyük önem taşıyor.