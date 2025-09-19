Sonuçları Ne Olacak? Gün Geçtikçe Ay Dünya'dan Uzaklaşıyor
Kaynak: https://www.trthaber.com/haber/dunya/...
Ay her gece gökyüzünde aynı yerdeymiş gibi görünse de, aslında bizden yavaş yavaş uzaklaşıyor. Lazer ölçümleri sayesinde her yıl Dünya’dan yaklaşık 3,8 santimetre uzaklaştığı tespit edilen uydumuz, gelecek için bazı farklılıklar vadediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilim insanlarının yaptığı ölçümlere göre Ay, her yıl Dünya’dan yaklaşık 3,8 santimetre uzaklaşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Neden Uzaklaşıyor?
Gelecekte Neler Olacak?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın