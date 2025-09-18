Hayatının Aşkı Sanıyordu: Üzücü Gerçeği Facebook Üzerinden Öğrenen Kadın Neye Uğradığını Şaşırdı

Aly, sevgilisiyle 2022’nin başında Meksika’ya yaptığı doğum günü seyahatinde tanıştı. Önce pek yanaşmasa da kısa sürede başlayan bu ilişki, ülkesine döndükten sonra hızla ilerledi. Adam, sürekli geleceğe dair sözler veriyor, bir yandan da Aly’den para alıyordu.

Kadın, yaklaşık 9 bin dolar (yaklaşık 370 bin TL) kaybetti; uçak biletlerinden tutun da bilgisayara kadar birçok masrafı o ödedi. Adam ise Aly’yi hep lüks otellere yönlendiriyor, asla kendisine fazla yaklaşmasına izin vermiyordu.