onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Hayatının Aşkı Sanıyordu: Üzücü Gerçeği Facebook Üzerinden Öğrenen Kadın Neye Uğradığını Şaşırdı

Hayatının Aşkı Sanıyordu: Üzücü Gerçeği Facebook Üzerinden Öğrenen Kadın Neye Uğradığını Şaşırdı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.09.2025 - 15:08

Hayatının aşkını bulduğunu sanan Kanadalı kadın, yıldönümü için soluğu Meksika’da aldı. Ancak daha otele varmadan Facebook’ta karşısına çıkan bir paylaşım tüm dünyasını yıktı. Romantik bir sürpriz beklerken ihaneti gözleriyle gören kadın, yaşadıklarıyla gündem oldu.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/367...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanadalı bir kadının tatil aşkı tam anlamıyla kabusa dönüştü.

Kanadalı bir kadının tatil aşkı tam anlamıyla kabusa dönüştü.

Aly isimli kadın, yıldönümlerini kutlamak için soluğu Meksika’da aldı ama havalimanına iner inmez sosyal medyada gördüğü bir paylaşımla hayatının şokunu yaşadı.

Sevgilisi, başka biriyle evlenmişti!

Sevgilisi, başka biriyle evlenmişti!

Üstelik düğün, kadının kalacağı otelin yalnızca birkaç yüz metre ötesinde yapılıyordu.

Tüm kabusu tatilde başladı.

Tüm kabusu tatilde başladı.

Aly, sevgilisiyle 2022’nin başında Meksika’ya yaptığı doğum günü seyahatinde tanıştı. Önce pek yanaşmasa da kısa sürede başlayan bu ilişki, ülkesine döndükten sonra hızla ilerledi. Adam, sürekli geleceğe dair sözler veriyor, bir yandan da Aly’den para alıyordu.

Kadın, yaklaşık 9 bin dolar (yaklaşık 370 bin TL) kaybetti; uçak biletlerinden tutun da bilgisayara kadar birçok masrafı o ödedi. Adam ise Aly’yi hep lüks otellere yönlendiriyor, asla kendisine fazla yaklaşmasına izin vermiyordu.

Gerçeği Facebook'tan öğrendi!

Gerçeği Facebook'tan öğrendi!

Bir yıl sonra yıldönümleri için tekrar Cabo’ya giden Aly, otele giderken Facebook’a girdi ve adeta yıkıldı. Sevgilisi, başka bir Kanadalı kadınla evlenmişti. Üstelik düğün, onun oteline birkaç adım uzaklıktaydı.

Aly mesaj atıp “Tebrikler, bugün evlendin mi?” diye sorduğunda, adam ertesi sabah pişkin pişkin buluşmaya geldi ve hâlâ yalanlarına devam etti. Gerçeği saklamak için “Aylar önce ayrılmıştık, söylemeyi unutmuşum” dedi. Daha kötüsü, Aly’nin aldığı laptopla aynı gün başka birine evlilik teklifi ettiği ortaya çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın